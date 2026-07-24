Alfredo Adame estalla contra Eduardo Feinmann por insultar a los mexicanos: “Reporterillo de mala categoría”

Las declaraciones del periodista argentino, Eduardo Feinmann, sobre detestar a los mexicanos, despertaron la indignación de todo México y desató una ola de críticas para él. Ahora, quien expuso su opinión al respecto fue el ‘Golden boy’, Alfredo Adame, quien en entrevista con Javier Ceriani, no se quedó callado. ¿Qué le respondió al argentino? Te contamos.

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Alfredo Adame / Mezcalent

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

Durante una emisión en vivo en la que analizaban los resultados del Mundial 2026, la conversación llegó a la eliminación de México frente a Inglaterra. Fue entonces cuando Eduardo Feinmann lanzó una polémica declaración al asegurar que “detesta” a los mexicanos.

El periodista argentino también afirmó que, según él, los mexicanos sienten envidia de los argentinos, no solo en el futbol, sino en distintos ámbitos, y remató diciendo que “no les alcanza”. Mientras hacía estos comentarios, su compañero en el programa reaccionó entre risas, lo que también generó críticas en redes sociales.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma (...) La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos. No solamente en el futbol, en todo. Nos envidia, quieren ser como nosotros.” Eduardo Feinmann

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Alfredo Adame / Captura de pantalla

¿Qué respondió Alfredo Adame a las declaraciones de Eduardo Feinmann?

En una entrevista con Javier Ceriani, en la que Adame reaccionó a que su ex Diana Golden dijo que su matrimonio no se consumó porque a él no le gustan las mujeres, el periodista le pidió a Alfredo que respondiera a las declaraciones del argentino.

Adame no se guardó nada y arremetió con todo contra Feinmann, comenzó con toda una serie de insultos, diciéndole que es un “ignorante, cretino, arrogante y soberbio”, y que es un periodista “de baja categoría”.

"¿Qué le puedes contestar a un ignorante, cretino, arrogante, soberbio que no representa a los argentinos? (...) Este tipo, ¿qué puedes decir de él? Es un reporterillo o periodista de mala categoría... Solo a un imb...il se le puede ocurrir lo que dijo.” Alfredo Adame sobre Eduardo Feinmann

También habló de otros argentinos con los que él ha tenido problemas, como Nacho Casano y Diego Soldano. Además, habló de Lau Styling, quien igualmente está en el ojo del huracán por comentarios de odio hacia los mexicanos tras el Mundial 2026.

“Los argentinos, son un grupo que los respeto; quitando a toda esta bola de meserillos, con ínfulas de modelos y actores. Como el estúpido de Nacho Casano, el otro imbécil de Diego Soldano, y todos estos argentinos que los agarran de carne de cañón para los realities” Alfredo Adame

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¿Qué opinó Alfredo Adame de Lau Stylist?

El ‘Golden Boy’ declaró que estas personas no representan a la comunidad argentina, a quienes dijo respetar y admirar.

Respeto a Lau Stylist, dijo que en su momento habló de ella por su nieta, quien le pidió que la defendiera cuando tuvo problemas con Eleazar Gómez.

“Mi nieta un día me dijo ‘oye, abuelo, puedes hacer un video apoyando a Lau Stylist porque trae problemas con eleazar Gómes, y la apoye... Viendo lo que dijo, es la estupidez en la máxima expresión, es increíble lo que dijo.” Alfredo Adame

Expresó que muchos argentinos que están en México, han crecido su fama y sus carreras en el país, y que no tienen ningún derecho de insultar a la gente con la que trabajan y que “les da de comer”.

"¿Cómo te atreves a ir a un país y hablar mal del país que te está dando de tragar? (...) No puedes hablar así de los mexicanos y de la gente que te está dando de comer y que está trabajando para ti.” Alfredo Adame

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