Christian Nodal quiso extorsionar a Dagna Mata, modelo parecida a Cazzu, reporta Javier Ceriani: VIDEO

Hace algunos meses, Christian Nodal estuvo en polémica por contratar a una modelo parecida a Cazzu para su video musical ‘Un vals’. En aquel entonces, se reportó que esta decisión, presuntamente, hasta le había provocado una seria crisis matrimonial con su esposa, Ángela Aguilar.

Lo último que se supo del asunto es que, presuntamente, Nodal no le había querido pagar a Dagna Mata, la modelo del videoclip. Tras mucho tiempo de no saberse nada, se da a conocer que, supuestamente, el cantante no solo sigue sin saldar la deuda, sino que también la habría querido extorsionar. Te contamos los detalles.

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Christian Nodal, supuestamente, no le pagó a Dagna Mata / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Dagna Mata, modelo parecida a Cazzu que trabajó en ‘Un vals’?

A principios de abril, Christian Nodal estrenó el video musical de ‘Un vals’, un tema que, según especulaciones, era una dedicatoria para su esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la modelo que utilizó para el proyecto.

Y es que muchos usuarios consideraron que Dagna Mata tenía rasgos similares a Cazzu, expareja de Nodal y la madre de su hija. La joven portaba tatuajes y un estilo de vestir que evocaba mucho a la argentina.

La polémica aumentó después de que Mata denunciara que, supuestamente, no le habían pagado por su aparición. En ese entonces, contó que las grabaciones culminaron en febrero y que hasta ese momento, no había recibido su pago correspondiente.

“(Me dijeron que me iban a pagar) en 30 días (y han pasado 90 días). Sí, ya estoy con mis abogados, pero, por ahora, no puedo dar más detalles. Me ha repercutido bastante. He recibido muchísimo acoso”. Dagna Mata

Según su versión, la habían intentado “silenciar” con un contrato de confidencialidad y hasta amenazó con iniciar acciones legales. En tanto que la familia Aguilar solo se limitó a emitir un comunicado pidiendo que no se involucrara a Ángela en esta problemática.

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Dagna Mata participó en el video ‘Un vals’ / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la supuesta extorsión de Christian Nodal a Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu?

En la emisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Christian Nodal le dijo a Dagna Mata que solo le pagaría por sus servicios hasta que firmara un contrato de confidencialidad.

Según el comunicador, la modelo se negó a ser “silenciada”. La joven optó por mudarse de Madrid a París, ya que, presuntamente, el cantante estaba usando sus contactos para “cerrarle las puertas” en España.

Ceriani hasta mostró una plática que habría tenido con la joven, quien confirmaría todo lo reportado. En dicho chat, se puede leer que, supuestamente, jamás le pagaron y que actualmente está trabajando en tierras parisinas.

“No, ya nunca me pagaron ni lo harán porque no firmé su contrato de silencio”. Dagna Mata

Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado ante esto. En tanto que muchos usuarios ya lo han empezado a criticar por ser un supuesto “extorsionador” y “deudor”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu?

Desde que se casó con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha tratado de no dar muchas declaraciones a la prensa. Lo poco que ha llegado a decir es que es muy feliz con su esposo y que no le interesan mucho las críticas por cómo habría iniciado su relación.

Cuando se desató el escándalo con Dagna Mata, se dijo que, supuestamente, la cantante se habría comunicado con la modelo para, aparentemente, reclamarle.

“Sé de muy buena fuente que Angelita ya le escribió a la hermana. Y no le escribió para decirle precisamente ‘wow, qué padre trabajo’ ¿pero ella qué culpa tiene?”, reportó el periodista Gabo Cuevas.

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