Violinista de Nodal presume que asistió a un partido del Mundial 2026; ¿Iba acompañada del esposo de Ángela Aguilar?

La violinista Esmeralda Camacho volvió a llamar la atención del público tras ser captada en el Mundial 2026. La famosa causó revuelo tras los rumores de romance con Nodal. ¿Iba sola o con el sonorense al partido? Te contamos.

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Esmeralda Camacho, relación laboral y supuestamente sentimental de Nodal / Redes sociales

¿Esmeralda Camacho fue al Mundial 2026?

La joven de Tijuana, Baja California se presentó recientemente en el Estadio Guadalajara, previo al encuentro entre Colombia contra Congo, como parte de las actividades artísticas que acompañan la fiesta deportiva que se realiza entre México, Estados Unidos y Canadá.

A través de sus redes sociales, donde aparece como esmeralda_canapé, la intérprete compartió fotografías posando junto a su instrumento y con el mensaje: “a donde la música me lleve”, con el que suele describir su filosofía de vida artística.

Sin embargo, no hubo rastro de Christian Nodal en sus fotografías. Por esta razón, se especularía que la joven habría asistido sola o bien con su equipo de trabajo.

Esmeralda Camacho en partido Colombia vs Congo 2026 / Captura de pantalla

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¿Esmeralda Camacho y Christian Nodal tuvieron un presunto romance?

La relación entre Esmeralda Camacho y Christian Nodal comenzó de manera estrictamente profesional, ya que ella se desempeñaba como la violinista principal de su equipo durante giras internacionales como el “Pal’ Cora Tour”. Su presencia era constante en los escenarios junto al cantante, como el Palenque de León y diversas presentaciones en Veracruz, donde su talento con el instrumento la hizo destacar dentro del grupo musical del sonorense.

El vínculo laboral entre Esmeralda Camacho y Christian Nodal se vio envuelto en una fuerte polémica mediática a finales de 2025, cuando surgieron rumores sobre un presunto romance o infidelidad, alimentados por videos virales donde los asistentes aseguraban notar intercambios de miradas y sonrisas cómplices en el escenario. Esta situación escaló debido al matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, generándose especulaciones sobre un supuesto despido de la violinista a petición de Aguilar, aunque Camacho continuó apareciendo después en presentaciones, lo que inicialmente desmintió una ruptura laboral inmediata.

Finalmente, la violinista decidió terminar su etapa profesional con Nodal, un movimiento que se hizo evidente cuando eliminó al cantante de sus referencias laborales en sus perfiles de redes sociales y comenzó a viajar sola a destinos como Japón para alejarse del ruido mediático. Recientemente, Esmeralda ha aclarado que se encuentra soltera y en paz, enfocándose plenamente en su carrera solista, la cual ha alcanzado nuevos hitos como su participación musical en eventos oficiales del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara.

Christian Nodal y Nodal fueron relacionados sentimentalmente / Redes sociales, TikTok: esmeralda.canapé y canva

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¿Quién es Esmeralda Camacho?

Perfil Profesional : Es una música profesional, específicamente violinista,

: Origen: Es originaria de Tijuana, Baja California, México

Es originaria de Tijuana, Baja California, México Presencia en Redes: Se identifica en sus perfiles sociales bajo el nombre de “Esmeralda Canape”.

Se identifica en sus perfiles sociales bajo el nombre de “Esmeralda Canape”. Vínculo con Christian Nodal: Trabajó como parte del equipo musical de Nodal, siendo su violinista en diversas presentaciones.