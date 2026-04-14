Pati Chapoy lanza comentario vs. Cazzu en medio de polémica por parecido a Dagna Mata: “Le falta el diablo”

Pati Chapoy lanzó otro polémico comentario de Cazzu ahora por el lanzamiento de “Un vals”, la canción que Christian Nodal escribió para Ángela Aguilar, pues Dagna Mata, la modelo del video, tiene un gran parecido con la cantante argentina, ¿qué dijo la conductora de Ventaneando? Te contamos todos los detalles.

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¡Arde el chisme! Pati Chapoy tira comentario a Cazzu y redes la destrozan. / Redes sociales

¿De dónde surge la polémica de “Un vals” de Christian Nodal?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” de Christian Nodal, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del sonorense no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

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Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la modelo del video de “Un vals” de Christian Nodal?

En medio de las diversas polémicas que suelen protagonizar Christian Nodal y Ángela Aguilar, en esta ocasión, durante una transmisión de Ventaneando, salió al quite Pati Chapoy, a decir que Dagna Mata no tiene parecido con la cantante argentina Cazzu, a pesar de que la modelo fue apodada en redes sociales como Cazzu Aguilar.

“No tiene nada que ver con Cazzu, perdónenme, nada, ¿saben qué le falta? El diablo que tiene Cazzu?”. Pati Chapoy.

Ante esto, Mónica Castañeda agregó que a Dagna Mata le faltaba “la cosa mala de Cazzu”, aunque posteriormente la presentadora señaló que la cantautora argentina es “muy sensual, en sus videos lo hace muy bien y tiene mucha presencia”.

Pese a que el video fue bajado, Pati Chapoy reiteró que la grabación y nueva cancelación de Nodal era lago que estaba “planeado” porque “todo mundo quiere ganar alrededor del grande”. Las declaraciones de la conductora de Ventaneando no pasaron desapercibidas y los internautas reaccionaron:



“El diablo lo trae Pati”

“Pues doña Pati tuvo a Sergio Andrade adentro y nadie le dijo nada”

“Pati, tú que los quieres y defiendes tanto, cómprales la primicia de la boda”

“Sí, todos quieren ganar alrededor de la grande (Cazzu)”

"¿Cuánto le pagaron a la Chapoy para seguir defendiendo a Nodal?”.

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¡No le perdonaron nada! Pati Chapoy critica a Cazzu y redes la tunden. / Redes sociales

¿Quién es la Dagna Mata, la modelo del video de Christian Nodal?

Dagna Mata, conocida como Dagna Kills, es la modelo que aparece en el video de “Un vals”, la reciente canción de Christian Nodal. Originaria del Estado de México, estudió Comunicación visual y ha desarrollado su trayectoria dentro del ámbito creativo, combinando su trabajo frente a cámara con proyectos relacionados con la imagen.

A través de sus redes sociales, comparte parte de su actividad como modelo y fotógrafa, donde muestra distintos proyectos visuales en los que participa. Su contenido se enfoca en la exploración estética y en la construcción de una identidad propia dentro de la industria.

Actualmente radica en Madrid, España, desde donde continúa impulsando su carrera. En sus plataformas también ha señalado su interés por convertirse en un referente para personas que no se identifican con los estándares de belleza establecidos, planteando una propuesta basada en la diversidad de expresiones dentro del medio visual. “Me llamo Dagna, soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España”, dijo la mexicana, resaltando que ha trabajado en videos de artistas como Nicki Nicole, Alemán y Kenia Os.

La modelo reiteró que parte de su trabajo es abrir el camino a todas aquellas personas que no encajan el los moldes de lo que se supone es ser una modelo, sin embargo, dijo que “me parece muy lindo poder dar una representación y me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece la comparen, yo tuve que migrar de mi país para poder cumplir mi sueño que es dedicarme a modelar y crecer en la industria de la moda”.

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