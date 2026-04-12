Nodal ya no se casa por la iglesia con Ángela Aguilar en mayo y dice la fuerte razón ¿afectó video de Un vals?

La boda soñada ya no llegará el próximo mes. Justo cuando muchos daban por hecho que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban afinando los últimos detalles para su enlace religioso, el propio cantante rompió el silencio y confirmó lo que ya se venía rumorando: la ceremonia se pospone ¿o se cancela?

Aunque durante meses el tema se manejó con hermetismo y hubo especulaciones sobre crisis, problemas legales o presiones externas, la realidad es otra. Nodal fue claro, directo y contundente al explicar por qué no habrá boda religiosa, al menos por ahora.

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Nodal y Ángela / Instagram

Christian Nodal confirma que su boda por la iglesia con Ángela Aguilar está suspendida

En entrevista para el canal Versión Original, el intérprete de Un vals, Christian Nodal, habló sobre sus próximos proyectos musicales y aclaró si estos irían de la mano con su boda. El cantante aseguró que no, pues confirmó que la ceremonia se encuentra suspendida, dejando claro que ambos temas se están manejando por separado.

“No está planeado nada del álbum con la boda; son cosas que tenemos por separado. Incluso, nosotros hemos hablado mucho de casarnos en mayo y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo.” Christian Nodal

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal pospone la boda religiosa con Ángela Aguilar?

La razón no tiene que ver con amor, desacuerdos o desgaste. Christian Nodal confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar se pospone por un motivo de seguridad, luego de haber vivido una situación extremadamente delicada que encendió todas las alertas.

El cantante explicó que tanto él como su esposa estuvieron expuestos recientemente a un episodio violento que pudo haber tenido consecuencias graves. Esa experiencia fue determinante para frenar los planes y replantear todo.

“Nosotros queremos que sea en zacatecas y justo hace poquito casi me explota verdad en el carro. Así que se va a posponer” Christian Nodal

NODAL Y ÁNGELA POSPONEN SU BODA! pic.twitter.com/QNpc9f4q7K — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) April 12, 2026

¿Qué ocurrió con Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

El 12 de febrero de 2026, autoridades estatales realizaron un operativo de seguridad durante el cual se registró un intercambio de disparos. Las detonaciones se escucharon en los alrededores del lugar donde se encontraban Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo que generó alarma entre testigos y usuarios en redes sociales.

En un inicio, comenzaron a circular versiones que señalaban que la pareja habría sido víctima de un ataque o intento de secuestro. Sin embargo, horas después se aclaró que los hechos correspondían únicamente al operativo y que los cantantes no eran el objetivo de las autoridades ni estaban involucrados en la acción.

Ese mismo día, Pepe Aguilar informó a través de sus redes sociales que su hija y su yerno se encontraban bien y fuera de peligro. También se confirmó que el despliegue de seguridad derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, y que la pareja solo pasaba por la zona cuando ocurrió el incidente, logrando salir sin lesiones.

Dónde se encontraban Ángela Aguilar y Christian Nodal durante el ataque en Zacatecas / Redes sociales

¿Cómo vivió Christian Nodal la balacera en Zacatecas y el miedo que pasó Ángela Aguilar?

Las primeras declaraciones de Christian Nodal sobre lo ocurrido se dieron en marzo, durante un fin de semana posterior a su presentación en el Palenque de Texcoco, donde el cantante fue abordado por distintos medios de comunicación.

Durante su encuentro con la prensa, el intérprete de Amé relató que, en medio de las detonaciones, se vio obligado a tirarse al suelo para resguardarse, mientras la situación se desarrollaba. También confesó que su esposa vivió el momento con un fuerte impacto emocional. “Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó pues tirarme al piso; no sé, la verdad, simplemente mucho miedo y de estar a salvo. Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien”, expresó.

Nodal explicó que, aunque fue un episodio inesperado y tenso, todo terminó sin consecuencias para ellos. Destacó que el equipo de seguridad que los acompañaba actuó de inmediato para protegerlos y mantenerlos a salvo hasta que la situación fue controlada.

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¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿Ya hay nueva fecha para la boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hasta el momento, Christian Nodal no dio más detalles sobre una posible nueva fecha para la boda religiosa. El cantante fue claro al señalar que, por ahora, la celebración está en pausa y no hay planes próximos para retomarla.

Por su parte, Ángela Aguilar no ha ofrecido declaraciones.