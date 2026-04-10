¿Ángela Aguilar aceptó a una modelo igual a Cazzu en video de Nodal? La modelo Un vals rompe el silencio

Lo que comenzó como una historia romántica terminó en polémica. Y es que Christian Nodal lanzó el video de “Un vals”, canción inspirada en Ángela Aguilar, pero la modelo es igualita a Cazzu, ¿será que la esposa del cantante sonorense estuvo de acuerdo con esto? Te contamos los detalles.

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Christian Nodal protagoniza una nueva polémica. / Redes sociales

Christian Nodal estrena “Un vals”, su nueva canción

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” de Christian Nodal, ya que anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del sonorense no solo llamó la atención por su tono romántico, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que la modelo del clip presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

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Modelo del video “Un vals” de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar está de acuerdo con la modelo del video de “Un vals” de Christian Nodal?

Durante una emisión de Sale el sol, los conductores Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado abordaron la polémica en torno al video de “Un vals” de Christian Nodal, centrando el tema en el parecido que tiene la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar. En el análisis, surgieron distintas posturas sobre si la similitud fue intencional o no, así como el papel que pudo tener el propio cantante en la decisión creativa.

“Sí se parecen”, comentó Gustavo Adolfo Infante, mientras Joanna Vega-Biestro añadió: “es como el pelo de Ángela, pero con el rostro de Cazzu”. En la misma línea, Ana María Alvarado señaló: “es mezcla de las dos, ni modo que no lo notaran, la peinaron igual que se peina Ángela, pero con tatuajes que usa Cazzu, eliges una modelo completamente diferente”. Ante esto, Infante remató: “lo hicieron a propósito”, planteando la idea de que la elección no habría sido casual.

La conversación también giró en torno a si Ángela Aguilar estaría al tanto de esta decisión. “¿Estará de acuerdo Ángela? que la peinen igualito que como peinan a Ángela, ¿de veras lo platicarán en pareja?, ¿alguien tiene la idea brillante?, ¿lo hacen sin darse cuenta?”, cuestionó Ana María Alvarado. Joanna Vega-Biestro respondió: “No creo, porque además tú la volteas a ver rápido y es Cazzu”.

Mientras que también señaló: “Si esto es marketing, le está funcionando, yo no creo que sea coincidencia, yo creo que sí fueron ganas de ‘vamos a dar de qué hablar’… coincidencia no es”. Finalmente, se destacó que el cantante tiene control sobre su proyecto: “un cantante como Christian Nodal tiene voz y voto en cuánto a la historia que quiere contar a través de la canción que él escribió”, a lo que Gustavo Adolfo agregó que el artista “toma las decisiones de toda su carrera”.

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Christian Nodal lanzó “Un vals”, canción inspirada en Ángela Aguilar. / Captura de pantalla

¿Quién es la modelo del video de Christian Nodal?

Dagna Kills es la modelo que aparece en el video de “Un vals”, la reciente canción de Christian Nodal. Originaria del Estado de México, estudió Comunicación visual y ha desarrollado su trayectoria dentro del ámbito creativo, combinando su trabajo frente a cámara con proyectos relacionados con la imagen.

A través de sus redes sociales, comparte parte de su actividad como modelo y fotógrafa, donde muestra distintos proyectos visuales en los que participa. Su contenido se enfoca en la exploración estética y en la construcción de una identidad propia dentro de la industria.

Actualmente radica en Madrid, España, desde donde continúa impulsando su carrera. En sus plataformas también ha señalado su interés por convertirse en un referente para personas que no se identifican con los estándares de belleza establecidos, planteando una propuesta basada en la diversidad de expresiones dentro del medio visual.

“Me llamo Dagna, soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España”, dijo la mexicana, resaltando que ha trabajado en videos de artistas como Nicki Nicole, Alemán y Kenia Os.

Puntualizó diciendo que no le gustaba verse involucrada en la polémica ola de odio contra Christian Nodal y Ángela Aguilar tras una presunta infidelidad a Cazzu.

“Parte de mi trabajo es abrirle el camino a personas que se ven como yo y que no encajan en los moldes de lo que se supone que es ser una modelo, me parece muy lindo poder dar una representación y me duele ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece la comparen, yo tuve que migrar de mi país para poder cumplir mi sueño que es dedicarme a modelar y crecer en la industria de la moda”. Dagna Kills.

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