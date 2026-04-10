Christian Nodal lanza “Un vals” y el video causa polémica por modelo: ¿Se parece a Cazzu o Ángela Aguilar?

Las polémicas no paran para Christian Nodal y es que ahora el cantante sonorense estrenó “Un vals”, un tema que estaría inspirado en Ángela Aguilar, pero la modelo es parecida a ¿su esposa o a Cazzu, la mamá de su hija? Te contamos todos los detalles.

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Christian Nodal vuelve a estar en la polémica, ahora por el lanzamiento de su nueva canción “Un vals”. / Redes sociales

¿Christian Nodal estrena canción inspirada en Ángela Aguilar?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción de tema romántico que ha llamado la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar.

Este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” de Christian Nodal, ya que anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

“Estamos de estreno con ‘Un vals’. Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”, dijo Nodal en la publicación de sus redes sociales, que fue acompañada con una foto donde ambos aparecen de espaldas en medio del paisaje natural.

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¿Cuál es la polémica del video de “Un vals” de Christian Nodal?

El estreno del video de “Un vals” de Christian Nodal no solo llamó la atención por su tono romántico, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que la modelo del clip presenta rasgos físicos que recuerdan a Cazzu.

En una de las escenas del video, se observa a Nodal en una pantalla dividida, donde del lado derecho está el protagonista junto a una mujer de cabello corto y oscuro, vestida con una chamarra roja, mientras él porta un sombrero y una chaqueta de cuero con parches, lo que haría referencia al cantante sonorense y Ángela Aguilar.

Ambos aparecen en lo que parece ser un entorno abierto, con el cantante mirando a lo lejos y ella de perfil, en una toma que ha sido ampliamente compartida. Fue precisamente esta imagen la que detonó reacciones, ya que algunos internautas destacaron que el look de la modelo combina elementos que recuerdan tanto al estilo del cabello de Ángela Aguilar como a las facciones y los tatuajes característicos de Cazzu.

A partir de estas comparaciones, en redes sociales surgieron comentarios en los que incluso se referían a la protagonista como “Cazzu Aguilar”, mezclando los nombres de ambas artistas.

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Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Qué dice la letra de “Un vals” de Christian Nodal?

A continuación, te presentamos la letra completa de la canción “Un vals” de Christian Nodal y el video oficial:

Quiero regalarte un pensamiento

O algo que no muera porque el tiempo va a pasar

Quiero que te mires con mis ojos

Pa’ que entiendas que lo nuestro va a ser algo atemporal

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar

Quiero prometerte tantas cosas

Pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir

Por eso mejor te traje rosas

Pa’ que ellas te platiquen lo que yo siento por ti

Vida, como quieras yo te vivo

Yo he elegido este camino pa’ contigo caminar

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa

Y voy a darte el mundo cuando quieras libertad

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas

Así quieres perderte voy contigo hasta el final

Y voy a regalarte una sonrisa cuando llores

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals

Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno

Y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar.

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