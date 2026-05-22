¿Nodal se retira? Hace fuerte declaración sobre su economía y, ¡el consejo que le daría a su yo de 17 años!

Todo parece indicar que el distanciamiento de Christian Nodal con su familia permanece. Desde que el cantante confirmó que no es dueño de su nombre, la tensión mediática creció, y hoy toma fuerza nuevamente las tras recientes declaraciones del sonorense.

Christian Nodal hace nuevas declaraciones y sorprende al hablar de su retiro. / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Christian Nodal y su familia?

Los rumores de una fractura familiar comenzaron tras la celebración de cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas, evento organizado por Ángela Aguilar al que no acudieron sus padres. En medio de los dimes y diretes, se dio a conocer que Jaime González y Crysti Nodal habrían viajado a Argentina con motivo del cumpleaños de su nieta, hija de Cazzu.

Ante la crisis, en abril se dio a conocer que Jaime González había registrado nuevamente la marca de Christian Nodal hasta 2036, lo que significa que el cantante requiere de la autorización de la empresa familiar para hacer uso comercial de su nombre.

Pese a que no se abordó el tema públicamente, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” confirmó, durante un concierto en Querétaro, que no era dueño de su nombre. “Les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes”, expresó.

Después de dejar claro que “la propia sangre te puede fallar”, Christian Nodal registró la marca de “el Forajido” ante el IMPI. Una acción con la que estaría buscando crear una identidad independiente a su familia.

Seguiría la tensión entre Christian Nodal y su papá Jaime González. / Redes sociales

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¿Christian Nodal lanzó indirecta para su papá, Jaime González, en medio de tensión familar?

En una reciente entrevista con el cantante y compositor Javier Paniagua, Christian Nodal compartió el consejo que le daría al joven de 17 años que comenzó su carrera, sorprendió al revelar que no tuvo un buen asesor en sus inicios como cantante.

“Que se asesore, que cuide todo lo que firme, que tenga un buen equipo”, dijo el intérprete de “Botella tras botella” sin revelar el porqué de su consejo y abordar la supuesta polémica familiar.

Posteriormente, explicó que hoy en día la situación es distinta; incluso cuenta con un asesor que comenzó a checar los detalles sobre un posible retiro, pues aunque considera que el dinero no es lo más importante, tiene claro lo que no quiere volver a vivir.

¿Nodal ya se quiere retirar de la música? / Redes sociales

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¿Christian Nodal piensa retirarse tras conflicto familiar por su nombre?

Aunque Christian Nodal sorprendió al hablar sobre la posibilidad de retirarse de los escenarios, no lo planteó como un plan cercano, sino como una reflexión sobre el asesoramiento que ha tenido en su carrera artística.

“No tuve asesoramiento bien y bueno, alguien que me ayudara a hacer crecer el dinero, como hasta el 2022. Actualmente, ya tengo una persona que administra perfecto y ya está viendo el día que ya no quiera estar en esto de la música, puntualmente girando, sobre todo, que es lo más desgastante”. Christian Nodal

Por ahora, se encuentra enfocada en su más reciente proyecto, el disco “Bandera blanca”.

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Así lo dijo Christian Nodal: