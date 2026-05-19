Lupillo Rivera explotá por video falso con Ángela Aguilar, acusa inteligencia artificial y anuncia demanda

¡Se encendieron las alarmas! Un video viral que vincula a Lupillo Rivera con Ángela Aguilar desató el caos en redes. El cantante no se quedó callado: asegura que es inteligencia artificial, alista demanda y defiende a la dinastía Aguilar.

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¿Qué decía el video viral que relacionó a Lupillo Rivera con Ángela Aguilar?

El escándalo comenzó luego de que se difundiera un clip donde presuntamente Emiliano Aguilar hablaba directamente sobre Ángela Aguilar y lanzaba una amenaza que involucraba a Lupillo Rivera. El video se viralizó rápidamente en plataformas sociales y provocó una lluvia de comentarios.

En la grabación supuestamente se escucha decir:

“Hermanita, es mejor que no te metas a defender a tu nopal porque tengo secretos tuyos que muy bien sabes que te pueden costar tu matrimonio. ¿O acaso quieres que cuente lo que hiciste con Lupillo Rivera cuando cumpliste dieciocho años, eh?”. Supuestamente Emiliano Aguilar

Las declaraciones causaron revuelo debido a la gravedad de la acusación y porque tocaban directamente la vida privada de Ángela Aguilar, quien en los últimos meses ha estado constantemente en el ojo público. Muchos usuarios comenzaron a compartir el material como si fuera real, mientras otros pusieron en duda la autenticidad del audio y las imágenes.

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¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera al video falso con inteligencia artificial que lo vincula con Ángela Aguilar?

Molesto por la situación, Lupillo Rivera utilizó su cuenta de Instagram para responder públicamente al video viral y negar rotundamente cualquier relación con el contenido que comenzó a circular.

El cantante aseguró que el material fue manipulado con inteligencia artificial y advirtió que ya contempla demandar a quienes estén detrás de la publicación y difusión del clip.

“Esta madre es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a meter ya, agarrar un abogado para protegerme de esa onda, Inteligencia artificial. A ver esta página, ¿cómo se llama? Notichisme. Vamos a tener que mandarle una carta a esta gente”, dijo Lupillo Rivera.

El artista dejó claro que no permitirá que se siga utilizando su nombre para alimentar rumores o chismes sin fundamento. Además, remarcó que este tipo de publicaciones pueden afectar tanto su carrera como la imagen de otras personas involucradas.

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¿Por qué Lupillo Rivera defendió a Ángela Aguilar y a la dinastía Aguilar?

En medio de la polémica, Lupillo Rivera también aprovechó para mandar un mensaje de respeto hacia la familia Aguilar y pedir que paren los ataques contra Ángela Aguilar, quien constantemente recibe críticas en redes sociales.

El cantante aseguró que siempre ha existido admiración hacia la dinastía encabezada por Pepe Aguilar y reconoció el talento de varios integrantes de la familia.

“Nosotros siempre hemos respetado a toda la familia Aguilar en general, parejo. Mis respetos para el señor Pepe Aguilar, desde Antonio Aguilar, ahora que conocí a Emiliano, mis respetos, especialmente a, a las mujeres, a Majo. Ya dejen a Ángela Aguilar, tiene un talento espectacular”, dijo Lupillo Rivera.

Finalmente, pidió a la gente concentrarse más en la música de Ángela Aguilar que en los rumores que constantemente circulan en Internet.

“Mejor escuchen su música, o sea, ya déjense de tanta barbaridad”. Lupillo Rivera

Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar no han emitido declaraciones al respecto hasta el momento.

Así fue como reacciono Lupillo Rivera: