Hijo de Vicente Fernández reacciona al ‘dueto’ entre su padre y Ángela Aguilar, ¿se deslinda también?

Hace algunos días, se dio a conocer el lanzamiento de un disco tributo al fallecido Vicente Fernández. En dicho material, y con ayuda de la tecnología, diversos artistas pudieron cantar a ‘dueto’ con el llamado ‘Charro de Huentitán’.

Una de las cantantes invitadas a este homenaje fue justamente Ángela Aguilar, quien ‘interpretó’ el tema ‘La ley del monte’, junto a Vicente. Ese acontecimiento generó mucha controversia, pues Alex Fernández, nieto de ‘Chente’, dijo no haber estado involucrado en este proyecto.

En medio de todo esto, Vicente Fernández Jr., primogénito de Vicente Fernández, también se pronuncia. ¿Le gustó? Esto fue lo que dijo.

La ley del monte / Redes sociales

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¿Qué se sabe del disco tributo al fallecido Vicente Fernández?

Recientemente, se estrenó el álbum ‘Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1’, un disco que recopila los mayores éxitos de Vicente Fernández y funciona como un homenaje al fallecido cantante.

Los encargados de este proyecto fueron Vicente Fernández Jr. y María del Refugio Abarca, ‘doña Cuquita’, hijo y viuda de ‘Chente’. Ambos se dijeron muy emocionados por este material.

Contó con la colaboración de diversos artistas como Christian Nodal, Yuri, Jorge Medina y Los Recoditos, entre otros. La controversia comenzó después de que Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, dejara ver que no había sido invitado a este proyecto, pese a dedicarse a la música.

“No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo. Ni con las colaboraciones de ese disco”, resaltó.

Las opiniones en redes sociales han sido muy divididas. Si bien algunos consideran que Alex también debió ser incluido, otros simplemente consideran que se debe respetar el deseo de la viuda y primogénito de Vicente de incluir a Ángela en esta producción.

Así reaccionó Vicente Fernández Jr. al dueto entre su papá y Ángela Aguilar

A través de Instagram, Vicente Fernández Jr. compartió una historia para promocionar ‘La ley del monte’, el dueto entre su papá Vicente y Ángela Aguilar. Sin decir mucho, celebró que la canción ya cuenta con más de 100 mil reproducciones desde su lanzamiento.

Aunque no dio mayor comentario, para muchos esta fue la prueba de que Fernández Jr. no solo aprueba el dúo, sino que también le agradó el resultado final. Si bien Ángela tiene el respaldo de gran parte de la familia Fernández, la polémica no para.

Los detractores siguen pensando que la joven no debió estar incluida en este álbum. Consideran que la cantante no tiene “el talento suficiente”, además de que “ya se le canceló” desde hace tiempo por toda la polémica con Christian Nodal.

La ley del monte / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su dueto con Vicente Fernández?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado ante las críticas sobre su dueto con Vicente Fernández. No obstante, en su momento sí llegó a dar declaraciones sobre el proyecto. La joven se dijo muy feliz por haber sido incluida.

También dijo que su familia y la de Fernández fueron muy unidas en su momento, recordando la vez que Vicente le regaló un caballo tras una tragedia.

“Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse de que falleció mi caballo y me mandó uno. Amamos a los caballos, amamos a los animales, son nuestra familia”, puntualizó.

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