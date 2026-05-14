Mara Patricia Castañeda y su ex, Vicente Fernández Jr., se reencuentran tras años separados: ¿Reconciliación?

La periodista Mara Patricia Castañeda y el cantante Vicente Fernández Jr. sorprendieron a sus seguidores tras reaparecer juntos públicamente a casi una década de su divorcio. ¿Se viene reconciliación?

Boda de Vicente Fernández Jr. y Mara Patricia Castañeda / Las estrellas

¿Cómo fue la relación amorosa entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr.?

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. se casaron en el 2007, pero pusieron fin a su matrimonio tras casi ocho años juntos. La conductora ha hablado en distintas ocasiones sobre la historia de amor que vivió con el cantante.

No obstante, uno de los aspectos que más sorprendió fue la anécdota que compartió acerca de su cercanía con Vicente Fernández, pues reveló que llegó a verlo incluso en ropa interior debido a la confianza que existía entre ellos.

Por otra parte, durante la conversación con Matilde Obregón, Castañeda reveló que su matrimonio con Vicente Jr. tenía altibajos, derivado de un serie de sospechas que tenía sobre una posible infidelidad:

Me llevé lo que yo había comprado. Las cosas suceden por algo. Sí, fue liberador encontrarme con mi vida otra vez. Es difícil porque no sabes en qué fallaste. Vicente (Fernández Jr.) me imaginó que tenía amantes, pero yo no lo dije nada. Lo recuerdo ahora como una parte de mi vida, de experiencias y de gratitud, porque eso te hace crecer y madurar como mujer. Mara Patricia

Es así que su etapa juntos finalizó, tras ocho años que compartieron juntos. Y ahora... ¿se reconcilian?

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Mara Patricia Castañeda revela cómo conoció a Vicente Fernández / IG: vicentefdzjr9 / marapatriciacastaneda

¿Cómo fue el reciente reencuentro entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr.?

El reciente encuentro entre Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. se dio en el marco de la promoción del disco “ Vicente Fernández: tributo al rey con banda ”, una producción que busca honrar el legado del intérprete de música ranchera.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió detalles de la visita al emblemático rancho de la familia Fernández, uno de ellos, su exesposo.

Más allá de un reencuentro amoroso, se trató solo de algo meramente laboral, pues no se habló mas que del nuevo disco póstumo de Vicente Fernández:

Una buena cantidad de canciones inéditas, pero ahorita estamos sacando este proyecto es de los grandes éxitos de la música del catálogo mi papá. Vicente Fernández Jr.

Por otro lado, Vicente Jr. también contó que este nuevo proyecto incluye a grandes exponentes de la música mexicana como:



Alejandro Fernández,

Edén Muñón,

La arrolladora,

Ángela Aguilar,

Christian Nodal,

La adictiva, entre muchos otros.

Este nuevo encuentro entre ambos exponentes, no se trató de un presunto “recalentado”, pero sí dejó comentarios entre internautas, quienes recordaron la historia que tienen los dos.

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¿Quién es Mara Patricia Castañeda?

Mara Patricia Castañeda es una periodista, conductora y escritora mexicana reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo y la televisión.

A lo largo de varias décadas se ha consolidado como una de las comunicadoras más conocidas en temas relacionados con artistas, música y celebridades.

Estos son algunos de los programas en los que ha participado:



El gordo y la flaca ,

, Televisa espectáculos ,

, Hoy ,

, Netas divinas, entre otros.

Además de su trabajo en televisión, Mara Patricia ha desarrollado una carrera como escritora.

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