Mara Patricia Castañeda destapa terrible episodio de su vida y por qué no tuvo hijos: “sí fue un abuso”

Quien estuvo hace unas semanas en el ojo del huracán fue la periodista Mara Patricia Castañeda por publicar un video de Daniel Bisogno hablando mal de Laura G. La regia le contestó en redes insinuando que era morbosa y que lo hacía con el objetivo de monetizar. Ahora hablamos con Mara y nos habló de la decisión personal que tomó de no ser madre. En su matrimonio con Vicente Fernández Jr. lo llegó a considerar, pero el destino no se lo permitió.

Ahora que participa en la puesta en escena Las leonas, le preguntamos cómo se decidió a actuar. Nos dijo: “Es otra forma de comunicar las cosas que suceden. Ya había actuado en Monólogos de la vagina y en otra obra con Gerardo Quiroz. Realmente nunca estudié actuación. Claro, lo había hecho en algún momento en la preparatoria. En la Carlos Septién (escuela de periodismo) hicimos también una obra de teatro. Hago algo digno. Ustedes, el público, serán los jueces”.

“Tengo 59 años y me siento plena. En la obra Las leonas, mi papel, ‘Valentina’, me cuesta trabajo. Son situaciones que no me han tocado vivir. Es una abogada que tiene hijos. Yo no los tuve. Además, es una mujer abusada”.

Te puede interesar: Mara Patricia Castañeda confiesa que intentó tener un hijo con Vicente Fernández Jr

¿Mara Patricia Castañeda fue víctima de abuso?

Sobre si alguna vez ha sufrido abusos de cierta forma, nos comentó: “Sí. Cuando era joven y no entendía que una pelea de novios podía ser una agresión. Con los años comprendí que sí fue un abuso psicológico, un chantaje. Después, tuve una propuesta de un productor que ya no está. En ese tiempo quería andar conmigo. Le dije: ‘¡Cómo crees! ¡Qué te pasa!’. A la primera de cuentas lo abrí. Dios protege la inocencia y no he estado en situaciones tan difíciles”.

Lee: Alejandro Fernández protagoniza divertido reencuentro con Mara Patricia Castañeda: “Estoy muy bien, cuñada”

Mara Patricia Castañeda / Alejandro Isunza

¿Por qué Mara Patricia Castañeda no tuvo hijos?

En otro tema, nos contó: “Nunca quise ser mamá. No pensaba tener hijos ni cuando pude. Me quedé huérfana de mamá a los 12, y a los 19, de papá. Decía: ‘Si tengo un hijo, ¿quién me lo va a cuidar si me muero?’. Aparte, decía: ‘¿Quién me va a fecundar a mí si no tengo un hombre inteligente?’. Para mí siempre la maternidad fue algo sagrado”.

“Con mi exesposo, Vicente Fernández Jr., se había platicado el tema de tener hijos, pero yo estaba consciente de que ya no estábamos en tiempo. Él tenía la vasectomía y yo ya no ovulaba. Tenía 41”.

“Fui con un doctor a Nueva York como última opción. Me dijo que, si no podía ovular, tenía óvulos donados. Imagínate si una chava de Estados Unidos dona 10 óvulos y esos hermanos se encuentran después. Me sorprendió enterarme de eso”.

“Ser madre es un instinto, y el hecho de no tener hijos no significa que seas una bruja y te tengan que quemar en leña verde. Veo cómo se les complica la vida a las mamás y cómo sufren algunos padres”.

¿Quién es el esposo de Mara Patricia Castañeda?

Mara Patricia Castañeda nos habló de lo que pensaba de su matrimonio con Vicente Fernández Jr. y de su actual esposo:

“En ese entonces pensé que ese matrimonio sería para siempre. Después llegó uno más, Iván Martínez Urbina, con quien llevo 8 años. Vamos a cumplir 3 años de casados. No me hicieron falta los hijos”.

No te puedes perder: Adrián Marcelo explota contra Mara Patricia Castañeda ¿Habló de él?

Mara Patricia Castañeda y su esposo y exesposo

“Hoy me siento plena con todo lo que hago. Con mi marido. Somos buenos amigos. Nos reímos mucho y nos divertimos. Mi trabajo no me permite la monotonía. El amor existe”.

“Thalía me decía: ‘No busques pareja. Busca tu parejo’. Un hombre que vaya hacia el mismo objetivo que tú. Que quiera lo mismo. Así lo he hecho”.

A cerca de la obra de teatro ‘Las leonas’, en la cual participa, Mara finalizó diciendo:

“Todas tenemos una leona dentro que no hemos sabido reconocer. Soy una mujer que aún necesita descubrir, pero soy aguerrida. Si algo no me gusta en la vida son los gritos y las peleas. Prefiero la plática y el entendimiento”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.