¿Ángela Aguilar quiere conocer a la hija de Christian Nodal? Kunno lo revela: “Ángela está llena de amor”

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa dando de qué hablar en redes sociales. Ahora, el influencer Kunno salió a defender a sus amigos luego de las críticas que recibieron por mostrar el cuarto que prepararon para la hija del cantante sonorense, y habla del presunto deseo de Ángela de conocer a la pequeña.

Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo es el cuarto que Christian Nodal le hizo a su hija en su casa?

Fue a inicios de mayo que el cantante Christian Nodal, expareja de Cazzu, publicó un video mostrando el cuarto que hizo para su hija, para cuando la pequeña pueda pasar un tiempo con él.

El cuarto está decorado principalmente en tonos rosas y tiene un gran mural con montañas y cactus que recrea un paisaje desértico al atardecer, un estilo visual relacionado con la esencia y gustos del cantante.

Sobresalen unas lámparas en forma de nube que dan la impresión de un cielo infantil. El lugar cuenta además con un clóset equipado con ropa, botas y diferentes cambios de ropa para las visitas de la niña.

Otro objeto destacado es un cuadro con un sol rodeado de nopales, una referencia al significado del nombre de la pequeña, palabra de origen quechua asociada con el dios Sol. Además, el propio cantante dejó al descubierto un emotivo mensaje escrito en un libro colocado dentro de la habitación:

“ Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol ”, se lee.

Los comentarios, más allá de apoyar la publicación del intérprete, se lanzaron en su contra, pues aseguran que presuntamente intentaba victimizarse.

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¿Ángela Aguilar quiere conocer a la hija de Christian Nodal, según Kunno?

Luego de la polémica con el cuarto de la hija de Christian Nodal, Kunno decidió defender a sus amigos, incluida Ángela Aguilar, asegurando que, la niña no tiene la culpa de todos los problemas en su entorno.

Aunque evitó profundizar demasiado en el tema, sí habló sobre la faceta de Christian Nodal como padre y aseguró que el cantante ha tratado de involucrarse en la vida de su hija:

“ Como padre, ha sido partícipe en lo que puede. Conmigo siempre ha sido un buen amigo ”, declaró Kunno.

Kunno asegura que el hate contra Ángela Aguilar está afectado su carrera musical. / Instagram

Pero la polémica llegó después, cuando Kunno fue cuestionado sobre la posibilidad y presunto deseo de Ángela Aguilar de conocer a la hija de Cazzu y Christian Nodal:

Ángela es una persona llena de amor. Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo ha dicho desde el inicio, es una niña feliz. Ángela Aguilar

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar, ni Cazzu, han hablado sobre las recientes declaraciones de Kunno, pues la convivencia entre la pequeña y la esposa de Nodal podría llevarse en poco tiempo.

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¿Quién es Kunno y a qué se dedica?

Kunno es un influencer, tiktoker y creador de contenido mexicano que alcanzó gran popularidad gracias a sus videos virales en redes sociales, especialmente en TikTok.

Su popularidad lo llevó a colaborar con importantes celebridades, cantantes e influencers, además de asistir a eventos de moda, premiaciones y campañas publicitarias.

Kunno ha participado en diversos programas de televisión, realities, entrevistas y proyectos digitales desde que alcanzó la fama en redes sociales. Aquí algunos de ellos:



¿Quién es la máscara? ,

, La casa de los famosos 2026 y,

y, MasterChef Celebrity México.

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