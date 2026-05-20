¿Cazzu confirmó romance con Ignacio Colombara? El bailarín rompe el silencio, ¡hasta convive con su hija!

La vida sentimental de Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que su presunto romance con Ignacio Colombara tomara fuerza en las últimas horas. Aunque la trapera argentina no ha confirmado oficialmente una relación amorosa, sus recientes declaraciones y las imágenes difundidas desde México y Miami hicieron explotar las redes sociales.

Todo comenzó cuando la cantante ofreció un concierto en Santiago de Querétaro y soltó una frase que muchos interpretaron como una indirecta más que directa sobre su situación sentimental. “Él es mío”, dijo frente al público, provocando gritos, especulaciones y miles de comentarios en Internet.

Desde entonces, el nombre de Ignacio Colombara se volvió tendencia. El bailarín ha sido captado constantemente junto a la artista e incluso conviviendo de cerca con la hija de la cantante. Ahora, en medio del escándalo mediático, finalmente decidió responder… aunque sin revelar demasiado.

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Aquí el video donde se refiere a su bailarín como “mío":

¿Qué dijo Ignacio Colombara sobre los rumores de romance con Cazzu?

El presunto novio de Cazzu decidió romper el silencio luego de varios días siendo señalado como la nueva pareja de la intérprete argentina. La revelación ocurrió durante el programa de espectáculos ¡Siéntese Quien Pueda!, donde la conductora Kerly Ruiz aseguró que logró comunicarse directamente con él.

Según contó la presentadora, Ignacio Colombara evitó confirmar o negar la relación, pero sí dejó claro que no quiere exponerse públicamente en este momento.

“Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas”. Dijo Kerly Ruiz que le respondió Ignacio Colombara

Kerly Ruiz añadió que el bailarín también le dijo:

“Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio”. Kerly Ruiz

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención porque, aunque fueron breves, para muchos significan que Colombara busca proteger su vida privada y evitar alimentar todavía más la polémica alrededor de la cantante.

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¿Por qué los fans creen que Cazzu ya confirmó su nueva relación?

Los rumores sobre un posible romance entre Cazzu e Ignacio Colombara no nacieron de la nada. Desde hace semanas comenzaron a circular imágenes donde ambos aparecen juntos en distintos eventos y momentos cotidianos.

Sin embargo, el momento que detonó todo ocurrió durante el concierto que la trapera ofreció en Querétaro. Mientras interactuaba con el público, lanzó la frase “él es mío”, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que sí mantiene una relación sentimental.

Las redes sociales explotaron casi de inmediato. Usuarios comenzaron a compartir videos del momento y a analizar cada gesto de la cantante. Algunos incluso señalaron que la artista se muestra más relajada y feliz en esta nueva etapa de su vida.

La polémica aumentó todavía más cuando las cámaras de Univision captaron a ambos en el aeropuerto tras la salida de la cantante de México. En las imágenes se observa a Ignacio Colombara descender primero de una camioneta y después a Cazzu bajando con su bebé en brazos. En el programa comentaron: “Lo que se ve, no se pregunta: él estuvo ahí para apoyarla en todo momento”.

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¿Ignacio Colombara, bailarín y supuesto novio de Cazzu, ya convive con su hija?

Uno de los detalles que más llamó la atención en medio de toda esta controversia fue la aparente cercanía que Ignacio Colombara tendría con la hija de Cazzu.

De acuerdo con versiones compartidas en programas de espectáculos, el bailarín ya conviviría frecuentemente con la pequeña, situación que para muchos demostraría que la relación entre ambos va mucho más allá de una amistad.

La periodista Mandy Fridmann habló sobre el tema durante su participación en ¡Tal cual! Sin Filtro y aseguró que la relación habría evolucionado de manera natural.