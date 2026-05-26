Alex Fernández habla sobre canción con Ángela Aguilar y el tributo a Vicente Fernández: ¿Le dieron celos?

Alex Fernández reveló si contempló en algún momento realizar una colaboración con Ángela Aguilar, luego de los comentarios que surgieron alrededor de su carrera y de la participación de la cantante en el homenaje a Vicente Fernández, ¿qué dijo el exparticipante de Juego de voces? Te contamos los detalles.

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Alex Fernández enfrenta rumores de celos por Ángela Aguilar y el disco homenaje a Vicente Fernández. / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar de la carrera de Alex Fernández?

Durante una entrevista de hace algunos años, Ángela Aguilar dio declaraciones sobre una posible colaboración con Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, cuando la intérprete fue cuestionada acerca de grabar un tema junto al integrante de la dinastía Fernández, en una etapa en la que ambos comenzaban a consolidarse dentro del regional mexicano. Ante esto, la hija de Pepe Aguilar explicó que en ese momento prefería enfocarse en el crecimiento de su propia carrera musical y señaló las diferencias que veía entre ambos procesos artísticos.

“Tengo que fortalecer mi carrera, yo llevo cuatro, él apenas está empezando, sacó su primer disco, así que, pues ahorita no”. Ángela Aguilar.

Tras la difusión nuevamente de esas declaraciones, algunos usuarios en redes sociales señalaron que la cantante habría minimizado la trayectoria de Alex Fernández y cuestionaron que no se concretara una colaboración entre integrantes de dos familias reconocidas dentro de la música ranchera mexicana. Aunque el hijo de Alejandro Fernández nunca se pronunció públicamente sobre aquellas palabras, el fragmento de la entrevista volvió a generar conversación entre seguidores del género.

Tiempo después, la familia Aguilar y la dinastía Fernández sí coincidieron musicalmente cuando Majo Aguilar y Alex Fernández trabajaron juntos en el tema “Cuéntame”.

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Alex Fernández responde a rumores sobre Ángela Aguilar y el homenaje a Vicente Fernández. / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Alex Fernández planeaba colaboración con Ángela Aguilar?

Alex Fernández habló sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Ángela Aguilar durante un encuentro reciente con medios de comunicación. El integrante de la dinastía Fernández fue cuestionado acerca de las versiones que han circulado desde hace tiempo sobre una supuesta molestia relacionada con declaraciones hechas por la cantante en torno a trabajar juntos.

El cantante aprovechó para aclarar que nunca existió una propuesta formal para grabar un tema con Ángela Aguilar y señaló que anteriormente ya había explicado el tema en otras entrevistas. Sus declaraciones surgieron luego de que volviera a tomar fuerza una antigua entrevista de la intérprete sobre una posible colaboración musical.

“Se hablaba de que si yo estaba sentido que porque hace mucho Ángela dijo que una colaboración conmigo, eso ya lo aclaré hace mucho en una entrevista que eso no es cierto porque nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”, mencionó Alex Fernández.

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Alex Fernández desmintió rumores de celos por la participación de Ángela Aguilar en el homenaje a Vicente Fernández. / Redes sociales

¿Alex Fernández está celoso de la colaboración de Ángela Aguilar en el tributo a Vicente Fernández?

Tras el anuncio del álbum “Vicente Fernández: tributo al rey con banda”, presentado el pasado 14 de mayo en el Rancho Los 3 Potrillos por Vicente Fernández Jr., Alex Fernández habló sobre el comunicado que publicó recientemente, en el que se deslindaba de las colaboraciones, donde se encuentran Ángela Aguilar y Christian Nodal, y aclaró que su mensaje no buscaba generar controversia alrededor del proyecto dedicado a Vicente Fernández.

“Mi comunicado no fue para ofender a nadie ni mucho menos, nunca mencioné a nadie, la gente lo interpreta como la gente quiere. Sacar otro comunicado y otro comunicado aclarando está cañón”, comentó el cantante al ser cuestionado sobre las reacciones que surgieron tras su publicación en redes sociales.

Además, Alex Fernández también explicó que desconocía gran parte de las colaboraciones que formarán parte del disco y negó que existiera molestia por no participar en el homenaje musical. Además, señaló que anteriormente sí recibió una invitación para colaborar en otro proyecto relacionado con la música de su abuelo.

“En su momento no tenía claro y hasta ahorita no sé la mayoría de las colaboraciones que vienen en el disco. Luego se hablaba de que yo estaba celoso o enojado porque no tuve participación en el disco, tampoco porque a mí ya me habían hecho una invitación para el disco que es colaboraciones con mi abuelo, pero en ranchero, no norteño”, comentó Alex Fernández, quién intentó dejar de lado las polémicas con Ángela Aguilar.

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