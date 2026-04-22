Alex Fernández habla sobre el distanciamiento con su papá Alejandro Fernández: ¿Problemas en la dinastía?

¿Alejandro Fernández está distanciado de sus hijos? Alex Fernández respondió, luego de que surgieron rumores de que el cantante estaba alejado de sus hijos, ¿qué dijo el participante de la tercera temporada de Juego de voces? Te contamos todos los detalles.

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Alex Fernández habla de su relación con Alejandro Fernández. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de que Alejandro Fernández está distanciado de sus hijos?

Los rumores del posible distanciamiento comenzaron luego de que Alejandro Fernández brilló por su ausencia en el programa de Juego de voces, cuando Camila Fernández y su hermano Alex Fernández se dedicaron emotivas canciones.

Para interpretar en Juego de voces “No importa la distancia”, la cantante invitó a sus abuelos maternos Roberto Guinart y Amelia Guinart, quienes agradecieron el cariño a la familia y celebraron los triunfos de sus nietos en el programa. “Yo creo que las palabras sobran, les deseo todo el mundo de felicidad, de triunfos y de éxitos, hijos. Y a todo este maravilloso público”, dijo el abuelo de los Fernández.

Mientras que, cuando llegó el turno de Alex Fernández, entró al escenario América Guinart, la mamá de los hermanos Fernández, para cantar Caballo de palo, y en la pantalla apareció la hija de Camila, quién terminó en llanto de emoción. En el momento familia no estuvo presente Alejandro Fernández, lo que le resultó extraño a la audiencia.

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Camila y Alex Fernández en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Qué dijo Alex Fernández sobre el presunto distanciamiento con su papá Alejandro Fernández?

El cantante Alex Fernández afirmó les ha ido muy bien, tanto a él como a su hermana, en Juego de voces. Sin embargo, reconoció que el el programa pasado “fue muy sentimental y me la pasé muy bien”.

“Lo disfruté mucho, pero creo que la gente también lo ha disfrutado y el poder llevar a mi mamá, a mis abuelos, fue un momento muy bonito y siempre me lo va a llevar en el corazón”, dijo el nieto de Vicente Fernández en una entrevista con medios.

Respecto a la ausencia de su padre, destacó que no se trató de ningún distanciamiento, sino de compromisos laborales que tenía ‘el Potrillo’ que le habrían impedido llegar al programa de televisión.

“Tenía un evento, yo pensé que iba a venir con Camila porque era sorpresa y a mí me dijo que no podía, pero yo pensé que iba a venir con Camila y al final no vino con ninguno, pero no sé, no sé, no sé, la verdad” Alex Fernández

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Alejandro Fernández no estuvo presente en el emotivo momento de Camila y Alex Fernández en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Quién es Alex Fernández?

Alex Fernández es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana nacido el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Forma parte de la familia Fernández, vinculada a la tradición ranchera, la cual ha sido transmitida por su abuelo Vicente Fernández y su padre Alejandro Fernández. Su acercamiento formal a la música surgió tras recibir el respaldo de su abuelo, quien impulsó la producción de su primer material.

Inició su carrera profesional en 2018 con el lanzamiento del sencillo “Te amaré”, marcando el comienzo de su trayectoria dentro del género. Un año después, en 2019, presentó su primer álbum titulado “Sigue la dinastía”, proyecto en el que su abuelo participó en la selección de temas. Ese mismo año fue nominado al Latin Grammy y compartió escenario con su padre y su abuelo durante la ceremonia, donde interpretaron el tema “Volver, volver”.

Además de su actividad musical, ha participado en giras junto a su padre, como “Hecho en México” en 2021. En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Alexia Hernández en mayo de ese mismo año. Meses después, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, y en marzo de 2022 nació su hija. También mantiene un negocio de repostería ubicado en Zapopan, Jalisco. Actualmente participa en la tercera temporada de Juego de voces.

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