Exparticipante de ‘La voz México’ sale del clóset en plena entrevista; presentó a su novio frente a cámaras

Hace un tiempo una reconocida actriz y conductora mexicana, que participara en ¡Cachún cachún ra ra!, sorprendió al hablar sobre su orientación sexual. Tiempo después, reveló que había encontrado el amor en una fan 20 años menor que ella.

Ahora fue el turno de un exparticipante de La voz México quien, además de anunciar “su salida del clóset”, presentó de manera oficial a su pareja. Te contamos de quién se trata.

Un exparticipante de La voz México anuncia salida del clóset / Pixabay

¿Quién es el exparticipante de La voz México que salió del clóset recientemente?

El protagonista de esta noticia es Ulises Ronces, actual cantante y exparticipante de La voz México, mientras el reality era desarrollado por TV Azteca.

En aquella temporada de La voz, el panel de coaches estaba integrado por Yuridia, David Bisbal, las hermanas del dúo Ha*Ash y Joss Favela.

Ronces formó parte del programa durante el 2022, y su entrada al reality fue anunciada con antelación, esto debido a la filtración que una fuente cercana a TVNotas, reveló desde semanas antes.

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Ulises Ronces, exparticipante de La voz México, anuncia su “salida del clóset” / Redes sociales

¿Cómo anunció Ulises Ronces, exparticipante de La voz México, su salida del clóset?

En una reciente entrevista de Ulises Ronces con el medio Al punto noticias, el cantante no solo reveló su orientación sexual, si no que también presentó a su novio, el también cantante, Mauricio Vizgarra.

En la plática, Ronces se dijo contento y aseguró estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida:

La verdad es que sí estamos súper felices, creo que ahora nos sentimos mucho más tranquilos, mucho más plenos, ese sí era de verdad un peso que uno cargaba encima. Ulises Ronces

Por su parte, Mauricio Vizgarra afirmó que muchos “sospechaban” sobre su relación, ya que sus amigos se dieron cuenta desde tiempo antes que se hiciera “oficial":

Era como un secreto a voces, porque en nuestra intimidad, en nuestra vida privada y con todos nuestros amigos, siempre estuvo claro que nosotros éramos pareja. Mauricio Vizgarra

Y así, poco a poco, ambos decidieron dar a conocer su relación, ya que mantener su amor en secreto, era algo que los limitaba y que no permitía demostrar, de manera más clara, el cariño que se tienen.

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¿Quién es Ulises Ronces y a qué se dedica actualmente?

Ulises Ronces es un cantante e influencer mexicano originario de Taxco que, gracias a su crecimiento en TikTok, pudo llegar a participar en La voz México. En dicha plataforma formó una gran comunidad, ya que apoyaban su gusto por la música regional.

Actualmente continúa su carrera musical, compartiendo y publicando diferentes canciones como:



Por el contrario,

Fruta prohibida, entre otras.

En TikTok cuenta actualmente con 3.5 millones de seguidores, compartiendo videos de su vida diaria, presentaciones musicales y algunas comedias de trends que circulan en la red.

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