Tras salir del clóset, famoso actor mexicano ahora quiere esposa y formar una familia: “Mereces amar y ser amado”

Recientemente, un actor causó sorpresa al revelar que está en busca de esposa e hijos, pese a que hace algunos años reconoció abiertamente que le gustaban los hombres. El inesperado mensaje desató revuelo en redes sociales ¿de quién se trata?

¿Qué actor que se declaró gay ahora busca esposa e hijos?

El actor y creador de contenido Alan Estrada, conocido por su proyecto de viajes Alan x el Mundo, sorprendió al publicar en su cuenta de X un mensaje en el que expresó que, debido a su edad, ahora desea formar una familia.

La publicación generó controversia porque hace tres años, en esa misma red social, habló abiertamente sobre su orientación sexual como un acto de apoyo a la comunidad LGBTQ+, especialmente a quienes no cuentan con respaldo ni aceptación por parte de sus familias.

Alan Estrada revela que ahora busca esposa e hijos / Instagram

¿Cuándo y cómo se declaró gay Alan Estrada?

Alan Estrada se declaró públicamente gay en diciembre de 2022. Lo hizo de manera voluntaria y directa a través de un mensaje en el que explicó que normalmente no habla de su vida privada, pero que decidió hacerlo al ver a muchas personas sufrir rechazo por su orientación sexual durante esas fechas navideñas.

Alan Estrada explicó que aunque nunca ha estado en el clóset, pues su familia y las personas importantes en su vida siempre conocieron sus preferencias, consideraba importante reconocer que era gay, a modo de solidaridad por aquellas personas que fueron rechazadas por sus familias.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo te celebro y mereces amar y ser amado.”, explicó Alan Estrada.

Si bien, dicho mensaje sorprendió a algunos, muchos internautas se dejaron ver orgullosos de sus orientaciones y agradecidos con el actor y músico por haber hecho público algo tan privado, y más aún por mostrarse solidario con las personas que han sido segregadas.

¿Alan Estrada se arrepiente de declararse gay y ahora busca esposa?

Este viernes, Alan Estrada, actor y creador de contenido de Alan x el Mundo, publicó un mensaje en su cuenta de X que rápidamente desató conversación:

“Ser gay fue divertido. Pero ya tengo 45 es momento de esposa e hijos”.

La frase provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores. “Si no es una gripa para que se te quite”, respondió un usuario, mientras que otro comentó: “De este tuit no me preveniste”.

Eso no es todo, Regina Blandón citó el tweet y señaló que ella estaría dispuesta a casarse con Alan.

“Kasémonos”, le escribió aunado a dos emojis.

Sin embargo, el mensaje no era literal ni implicaba un cambio en su orientación sexual. Horas más tarde, el propio Estrada aclaró el tono de su publicación con otro mensaje en la misma red social:

“Olvídenlo. Vi la de Buzz Lightyear y regresé al camino arcoiris. Lo intenté”.

Con esa ironía, el actor dejó claro que se trataba de una broma. La referencia alude a la película Lightyear, que en su momento generó polémica por incluir una pareja lesbiana en la historia, pero que también recibió el respaldo de la comunidad LGBTQ+.

¿Quién es Alan Estrada?

Alan Estrada Gutiérrez es actor, cantante y creador de contenido digital, nacido el 23 de diciembre de 1980 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas, lo que lo llevó a mudarse a la Ciudad de México a los 18 años para formarse profesionalmente en teatro musical y actuación.

Su salto a la fama en el medio artístico llegó gracias al teatro, especialmente con su papel de “Mario” en el exitoso musical “Hoy no me puedo levantar”, montaje que lo posicionó como uno de los rostros jóvenes más reconocidos del género en México.

En 2010 dio un giro a su carrera al crear el canal de YouTube Alan x el Mundo, donde comenzó a compartir experiencias de viaje, recomendaciones y guías prácticas. Con el paso del tiempo, el proyecto creció hasta convertirlo en uno de los influencers de viajes más influyentes en habla hispana, combinando narrativa documental con información útil para viajeros.

Producciones destacadas



“Hoy no me puedo levantar” (Teatro)

“Mentiras” (Teatro)

“Siete veces adiós” (Teatro)

“Verano de amor” (Televisión)

“Amor bravío” Televisión

“Casi divas” (Cine)

“Amor letra por letra” (Cine)

"¿Conoces a Tomás?” (Cine)

