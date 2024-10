Alan Estrada dice que no volvería a trabajar con productor de Televisa y él le responde

Alan Estrada, el famoso youtuber y actor, quien tiene su canal llamado ‘Alan por el mundo’, abrió su corazón en una reciente entrevista con Karla Díaz, en ‘Pinky promise’. Durante la entrevista, Alan habló sobre su paso por el programa ‘Hoy’ y reveló por qué no volvería a trabajar con el productor Reynaldo López, quien en su momento estuvo a cargo de la producción del matutino.

Alana contó en el programa de YouTube que su experiencia en el matutino no fue tan agradable como muchos podrían imaginar, especialmente por su interacción con el productor Reynaldo López.

Estrada compartió que todo comenzó cuando la producción de ‘Hoy’ estaba bajo el mando de Carmen Armendáriz a quien tiene en un buen concepto y luego pasó a manos de Reynaldo López. En ese momento, el productor se acercó a Alan para ofrecerle la oportunidad de compartir cápsulas de su exitoso proyecto de ‘Alan por el mundo’ en el matutino. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

Alan Estrada también es youtuber

Según el youtuber, el productor le pidió que enviara contenido relacionado con su canal sin una compensación económica, a lo que Alan aceptó. A pesar de que se acordaron las condiciones, las cosas tomaron un giro inesperado cuando las cápsulas que enviaba no fueron emitidas. “Empezaron a salir unas cápsulas de ‘Alan por el mundo’ en ‘Hoy’, pero me acuerdo que un día mandé una y no la sacaron. Yo les estaba preguntando por qué y me dejaron de contestar. Ya no me dijeron nada, ni las gracias me dieron. Se me hizo un poco grosero”, confesó.

El cambio en la actitud del productor dejó a Estrada con un mal sabor de boca, quien expresó que lo que más le molestó fue la falta de comunicación y agradecimiento. “Dejaron de pasar mis cápsulas sin decirme muchas gracias, o no están teniendo rating o no funcionó, lo cual sería muy válido, pero no me dijeron nada”, comentó.

A pesar de su descontento, Alan Estrada aclaró que no teme hablar sobre lo sucedido y expresó que, por esta mala experiencia, no tiene intenciones de volver a colaborar con Reynaldo López en el futuro. “Tuve una muy mala experiencia con Reynaldo López. No me da miedo decirlo”, aseguró diciendo públicamente el nombre del productor sin ningún temor.

Alan Estrada (@alan_estrada) confesó que no volvería a trabajar con @reynaldolopeztv 😱 pic.twitter.com/eFQAlPFRFL — Cultura Pop (@RCulturaPop) October 7, 2024

Reynaldo López, productor de Televisa le responde a Alan Estrada

El video fue tan viral que lo dicho por Estrada ya fue visto por el productor y le respondió a través de la red social X.

“Esto fue un asunto que yo desconocía hasta el día de hoy, ya le escribí una disculpa a Alan y estoy esperando que me reciba la llamada para nuevamente pedirle me disculpe por la descortesía”, escribió.

Y añadió que buscará remediar lo que sucedió porque no estaba enterado de lo que había sucedido: “Yo siempre pensé que alguien de mi equipo se habría encargado pero ahora me entero que fuimos descorteses con Alan. Me siento apenado por el inconveniente y trataré de remediarlo”, dijo.

