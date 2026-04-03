Leonardo Aguilar pide ayuda para viralizar su canción y desata ola de críticas: “Somos tres, ni al caso”

La conversación en torno a Leonardo Aguilar volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que el intérprete solicitara apoyo a sus seguidores para impulsar su más reciente lanzamiento musical. A través de sus redes sociales, el cantante invitó a su audiencia a participar en una dinámica digital con el objetivo de aumentar la visibilidad de su canción “Para bien o para mal”.

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Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué pidió Leonardo Aguilar para apoyar su canción “Para bien o para mal”?

En un video compartido en sus cuentas oficiales, Leonardo Aguilar lanzó una convocatoria directa a sus seguidores para sumarse a una dinámica en TikTok utilizando el audio de su nuevo tema. El cantante explicó el tipo de contenido que esperaba ver por parte de su audiencia:

“¡Convocación! Estoy convocando a mis fans para que usen el audio de ‘Para bien o para mal’ en TikTok, quiero ver qué se les ocurre. Cántenla, báilenla, dedíquenla... ¿Saben qué quiero que hagan? Pónganle los textos estos así de que... cosas interesantes de que... ‘más rápido cae un hablador que un cojo’. Y hago un video interesante pero con la canción abajo. A ver qué les sale” Leonardo Aguilar

La estrategia forma parte de las dinámicas habituales dentro de plataformas digitales, donde los creadores buscan posicionar sus lanzamientos mediante retos virales o tendencias que incentiven la participación de los usuarios.

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¿Por qué Leonardo Aguilar recibió críticas tras su convocatoria en redes?

Tras la publicación del video, la reacción en redes sociales incluyó una serie de comentarios críticos dirigidos al hermano de Ángela Aguilar. En la sección de comentarios de su perfil en TikTok, algunos usuarios escribieron mensajes como:



“Ay por favor Leonardo, somos 3, ni al caso”,

“¿Tienes fans?”,

“No se dice convocación, se dice convocatoria”,

“Ahorita estamos escuchando a los Fernández” y

“¿Y esos fans de los que hablas están en esta habitación?”.

Estos comentarios se sumaron a una conversación más amplia en torno a la presencia mediática de la familia Aguilar en el ámbito del regional mexicano. Leonardo Aguilar, como integrante de esta dinastía musical, ha sido objeto recurrente de menciones en plataformas digitales, donde los usuarios reaccionan tanto a sus proyectos musicales como a sus apariciones públicas.

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Comentarios Leonardo Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué antecedentes recientes han generado polémica en la carrera de Leonardo Aguilar?

Adrmás de la reciente controversia, el cantante, Leonardo Aguilar, a sido protagonista de otros episodios que han circulado en meses anteriores. El pasado mes de febrero, se difundieron videos relacionados con la asistencia a uno de sus conciertos en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, donde se observó una afluencia reducida de público.

El propio Leonardo Aguilar se refirió a esa situación a través de sus redes sociales, donde reconoció lo ocurrido y agradeció a quienes asistieron al evento:

“Sí, fue un concierto para poquitas personas, pero igual se pagó el boleto y se respetó el show. Gracias por la lealtad y confianza”. Leonardo Aguilar

Asimismo, el cantante habló sobre el momento que atraviesa en su trayectoria profesional, señalando:

“No importa si doy un show para miles o para 100 personas, el orgullo es el mismo”. Leonardo Aguilar

De acuerdo con sus declaraciones, el intérprete cuenta con 14 años de carrera dentro de la música, periodo en el que ha desarrollado su propuesta dentro del género regional mexicano. En este contexto, su actividad en redes sociales continúa siendo un canal clave para la difusión de sus proyectos y la interacción con su audiencia.

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