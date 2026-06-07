Nodal presume tatuaje y las sospechas comienzan: ¿Está dedicado a Ángela Aguilar? “Qué pend...”, dicen

Christian Nodal mostró un tatuaje en la cara y contó la historia que hay detrás, luego de revelar que se hizo un blackout en el brazo izquierdo, ¿será que está dedicado a Ángela Aguilar? Te contamos los detalles.

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Tatuaje de Christian Nodal genera especulaciones sobre su relación con Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Qué es el blackout que se hizo Christian Nodal en el brazo?

Christian Nodal, quién recientemente se habría encontrado con su hija, fruto de su relación con Cazzu, se hizo un blackout, un tipo de tatuaje que consiste en cubrir completamente la piel con tinta negra.

Este estilo suele usarse para tapar tatuajes viejos o diseños que la persona ya no quiere mostrar, aunque también hay quienes lo utilizan únicamente por estética.

El blackout se volvió popular en los últimos años entre personas que buscan transformar por completo una zona tatuada sin recurrir a tratamientos para borrar la tinta.

En lugar de eliminar los dibujos anteriores, el área se cubre casi totalmente de negro y, en algunos casos, después se agregan nuevos diseños encima.

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Christian Nodal sorprende con tatuaje inédito. / Redes sociales

¿Qué nuevo tatuaje se hizo Christian Nodal?

Al parecer, recientemente no se ha hecho ninguno. Durante una entrevista con Javier Paniagua, Christian Nodal habló sobre el origen de los tatuajes que ha llevado a lo largo de su carrera y aclaró que el primero que se hizo en el rostro no estuvo relacionado con su esposa, Ángela Aguilar.

El cantante explicó que la decisión surgió a partir de una experiencia profesional que considera significativa dentro de su trayectoria musical.

Nodal recordó que el tatuaje consistía en una “X” y que se lo realizó después de colaborar con la banda Maná en la canción “Te lloré un río”. Según contó, ese momento marcó un antes y un después para él debido a la admiración que siempre sintió por el grupo, pero cuando se los enseñó, le dijeron ""Qué pendej*", dijo entre risas.

“Yo agarré un trip donde cuando yo grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice. Era una ‘X’ porque en mi cabeza era como: ‘Yo acabo de hacer mi primer cosa legendaria, no me importa lo que opinen los demás. Yo sé que ya hice algo legendario para mí’”. Christian Nodal.

El intérprete explicó que la música de Maná estuvo presente desde su infancia y que grabar junto a ellos representó el cumplimiento de una meta personal.

“Maná se escuchaba en la casa, era el ídolo de toda mi familia, eran mis ídolos también, bueno, son mis ídolos también, ahora buenos amigos. Y dije: ‘No puede ser’. Aparte, estaba bien nervioso porque no la vaya a regar en la grabación. Todo para mí fue una experiencia irrepetible”, relató Nodal.

Además, Nodal reiteró que aquella colaboración lo llevó a tomar la decisión de hacerse el tatuaje en el rostro, algo que había considerado desde tiempo atrás.

“El punto fue que yo agarré un trip de que acabo de hacer mi primera cosa legendaria y ya fue, ya puedo hacer lo que yo quiera. Grabar con Maná para mí fue la primera cosa así legendaria y me tatué la cara porque siempre quise tener tatuajes en la cara y nadie estaba a favor. Dije: aquí es mi momento de brillar”. Christian Nodal.

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¡Otro tatuaje y otra polémica! Nodal presume diseño que desata teorías. / Redes sociales

¿Christian Nodal se borra los tatuajes de la cara?

Aunque muchos de sus seguidores ya habían notado que algunos de los tatuajes de su rostro lucen cada vez más difuminados, Christian Nodal confirmó que sigue en pleno proceso para eliminarlos.

El cantante contó que se somete a sesiones de láser, un tratamiento que requiere tiempo y constancia, por lo que los resultados no se observan de inmediato y pueden tardar meses, e incluso años, en completarse.

De acuerdo con Mayo Clinic, la eliminación de tatuajes con láser funciona mediante pulsos de energía que fragmentan las partículas de tinta bajo la piel para que el organismo las elimine gradualmente.

El procedimiento suele realizarse en varias sesiones y, dependiendo de las características del tatuaje, puede requerir diferentes tipos de láser para avanzar en el aclaramiento de la tinta.

Al hablar de su experiencia, Nodal reconoció que el proceso ha sido más largo de lo que algunas personas podrían pensar.

“No, creo que (la cara) es donde menos duele (tatuarse). Borrárselos duele mucho. Todavía no se van, son nueve sesiones, ya llevo cuatro sesiones, digamos que hasta en dos años voy a poder estar limpio de la cara”, explicó sobre el tratamiento que sigue actualmente.

Christian Nodal, que enfrenta diversas polémicas con Cazzu, mamá de su hija, también contó cómo se siente durante cada una de las aplicaciones y dejó claro que aún le faltan varias etapas antes de concluir el procedimiento. “Es con láser. Con láser, pues como si te dieran unos latigazos en la cara”, puntualizó.

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