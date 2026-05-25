Cantante mexicano revela batalla contra una enfermedad sin cura: ¡Apenas tiene 31 años! “No existe manera”

El también creador de contenido Eduardo Zapien vive uno de los momentos más complicados de su vida, debido a que, hace unas semanas, le detectaron enfermedad renal poliquística, que le ha ocasionado quistes en los 2 riñones y el hígado.

Él relata: “Mi principal síntoma fue un dolor en la espalda baja. Ya tenía tiempo con ese malestar, por eso acudí a una fisioterapia. Creí que se trataba de un dolor ocasionado por el ejercicio. Hasta que un día decidí revisarme. Hice mi cita con un nefrólogo y, al hacerme el ultrasonido, salió que tengo la enfermedad renal poliquística”.

Eduardo Zapien / Liliana Carpio y cortesía del cantante

¿Cómo se dio cuenta Eduardo Zapien de la enfermedad que padece?

Eduardo Zapien se tuvo que someter a estudios especializados para descartar quistes cancerígenos. “Me hicieron una resonancia magnética para descartar que fuera cáncer y, gracias a Dios, salieron benignos. Me encontraron de 15 a 20 quistes entre los 2 riñones y el hígado. Lamentablemente, no hay un medicamento, como tal, para curar esta enfermedad y tampoco me pueden operar. No existe manera de que los quiten. Al final, me volverán a salir”.

Dijo que 2 de sus quistes tienen un tamaño fuera de lo normal, con los cuales debe tener un cuidado más específico. “Hay 2 quistes grandes. Realmente no sé de cuántos centímetros; sin embargo, calculo que son de tamaño de un limón. El doctor dijo que la mayoría de los quistes están llenos de líquido, pero específicamente esos 2 tienen sangre. Hay una operación para que los drenen y evitar que se vuelvan cáncer”.

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Eduardo Zapien padece enfermedad poliquística / Liliana Carpio y cortesía del cantante

¿Cuál es el tratamiento al que se tiene que someter Eduardo Zapien?

El cantante explicó el tipo de dieta que seguirá de por vida, por órdenes médicas. “Ahorita, lo único que debo hacer es esperar. Me dieron cita en 6 meses y, por el momento, debo cuidarme con las indicaciones que me mandaron. Después de que pase ese tiempo, me medirán los riñones. Esta enfermedad podría deformarlos. El nefrólogo me indicó que solo puedo controlarla con una dieta balanceada, baja en sodio y con el porcentaje de proteína que mi cuerpo necesita. Además de mantenerme bien hidratado y ejercitado. Todo esto es para no forzar al riñón”.

Además, compartió los riesgos que puede presentar en caso de no seguir los cuidados adecuados. “La enfermedad causa problemas en el corazón. Se me puede subir o bajar la presión y causar aneurisma. Es decir, un derrame cerebral. Solo en caso de no cuidarme correctamente. Mientras me cuide, todo estará bien”.

Compartió que la enfermedad fue herencia de algún familiar. “¡Es una enfermedad genética! No sé qué parte de mi familia me lo heredó. Del lado de mi mamá, investigué y nadie lo tiene. Del de mi papá, no sé, porque nunca lo conocí. No tengo contacto con su familia. Me hubiera heredado un terreno o un carro (ríe)”.

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Eduardo Zapien, cantante y creador de contenido / IG: lalo.zapien

¿Cómo afronta Eduardo Zapien su enfermedad renal?

Aunque la vida le puso un bache en el camino, él no se rendirá. “La noticia fue muy fuerte y me tumbó 2 semanas. Siento que me pusieron un temporizador. Fui al médico por un dolor de espalda y jamás imaginé este diagnóstico. No me quiero tirar. Estoy seguro de que estaré bien”.

Por otro lado, Eduardo abrió su corazón al compartirnos el motivo por el que terminó su relación con el influencer Mario Aguilar, el pasado diciembre de 2025, con quien duró 5 años. “Realmente no pasó nada. No somos amigos, ni enemigos. En su momento seremos amigos, porque nos llevamos muy bien. Solo fue una relación que se desgastó. Le echamos ganas, pero no se pudo. Nos dimos cuenta de que nos estábamos dañando”.

Le preguntamos si tuvo la oportunidad de platicar de su enfermedad a Mario, y esto respondió: “Sé que ya sabe (de la enfermedad), pero no hemos hablado. Ya llegará el momento en el que podamos hacerlo. Ojo, no hubo infidelidad de ninguna de las partes. Eso queda descartado. Solo les puedo decir que llegamos a un acuerdo legal”.

Finalmente, habló de lo complicado que ha sido permanecer en la industria musical. “¡Es bien complicado! Existe un tabú por el hecho de que si creas contenido no puedes dedicarte a otra cosa. Por ejemplo, vi que criticaron a Aaron Mercury por actuar. ¿Quién les dice que no estamos preparados? En mi caso, llevo más de 15 años tomando clases de canto y piano. ¿No por venir de redes, significa que no tengo talento o que no estoy preparado?”.

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Eduardo Zapien y Mario Aguilar terminaron su relación hace un año / Liliana Carpio y cortesía del cantante

¿Qué es la enfermedad renal poliquística?

Es una afección hereditaria, donde por lo general se desarrollan quistes en diferentes partes del cuerpo, comúnmente en los riñones.

en diferentes partes del cuerpo, comúnmente en los riñones. Si no se tienen los cuidados necesarios, los quistes podrían ocasionar que los riñones dejen de funcionar .

. Existen distintos síntomas, entre ellos: Dolores de cabeza, sangre en la orina, presión arterial alta, infección en las vías urinarias , dolor abdominal, lateral o de espalda.

, dolor abdominal, lateral o de espalda. Se recomienda no consumir alcohol, no fumar, hacer ejercicio y llevar una dieta balanceada.

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Doctor / Redes sociales

¿Quién es Eduardo Zapien y cuál es su trayectoria?

En su carrera musical ha lanzado el EP Karma , además de diversos covers que han formado parte importante de su crecimiento artístico.

, además de diversos que han formado parte importante de su crecimiento artístico. Actualmente se encuentra preparando su próximo EP, titulado Eclipse , un proyecto que mostrará una etapa más madura y personal en su música.

, un proyecto que mostrará una etapa más madura y personal en su música. Por otro lado, ha participado en importantes eventos y premiaciones relacionadas con el entretenimiento y las redes sociales, como los Premios Juventud, los TikTok Awards y los Kids’ Choice Awards.

y los Cuenta con 141 mil seguidores en Instagramy 438 mil en TikTok.

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