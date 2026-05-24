¿Galilea Montijo ya está en tratamiento para convertirse en madre? ¡Esto dijo la conductora! “Ha sido difícil”

La conductora mexicana Galilea Montijo y su actual pareja, Isaac Moreno, rompieron las redes sociales recientemente, luego de que circulara una reciente declaración de la también actriz, en la que presuntamente estarían aplicando un tratamiento para poder convertirse en padres. ¿Qué sucede exactamente?

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cómo comenzó la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Galilea Montijo conoció a Isaac Moreno en 2023, poco tiempo después de anunciar su separación de Fernando Reina, con quien estuvo casada más de una década.

La conductora comenzó a dejar pistas sobre su nueva relación a mediados de ese año y posteriormente confirmó públicamente el romance con el modelo español.

Desde entonces, ambos han compartido viajes, eventos y momentos juntos en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más conocidas del espectáculo mexicano.

Sin embargo, Galilea e Isaac no están casados. Hasta ahora mantienen una relación de noviazgo y han hablado abiertamente sobre sus planes a futuro, incluida la posibilidad de formar una familia, pero no han anunciado boda ni matrimonio oficialmente.

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Relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno: ¿habrá boda próximamente? / Foto: Redes sociales

¿Galilea Montijo está en pleno tratamiento para convertirse en madre?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Galilea Montijo, conductora de Hoy, confesó que sí ha investigado tratamientos de fertilidad junto a su novio, aunque reconoció que el proceso ha resultado más complejo de lo que imaginaban.

Desde hace varios años, Galilea Montijo ha manifestado públicamente sus deseos de volver a experimentar la maternidad:

Es muy difícil, ha sido muy difícil porque lo que hemos investigado es un tratamiento al que me tendría que someter hormonalmente hablando, y es muy difícil. Galilea Montijo

Sin embargo, reconoció que los tratamientos implican una serie de procedimientos que casi imposibilitan todo, ya que, para empezar, todo sería en Barcelona:

Costoso, complicado. Habíamos checa una clínica en Barcelona, hay que estar allá, sería ir y venir. Galilea Montijo

Por último, ambos señalaron que no es un tema que les cause mucho conflicto, puesto que ya han sido padres en otras ocasiones, incluso señalaron que próximamente los pequeños se conocerán.

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¿Galilea Montijo continuará como conductora de La casa de los famosos México?

Esta fue una pregunta que muchos comenzaron a hacerse en fechas recientes, ya que Galilea Montijo fue presentada como conductora de un reality que NO es La casa de los famosos México.

La novia de Isaac Moreno será la conductora del programa Solo las más 2, el cual, es la versión All stars de La más draga, uno de los realities más famosos.

Aunque muchos comenzaron a especular su salida de Televisa, la situación es totalmente diferente, ya que seguirá al frente del proyecto que ha triunfado a lo largo de tres temporadas.

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