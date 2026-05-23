Querida conductora cambia de giro y regresa con nuevo proyecto tras años de ausencia: “Harta de los artistas”

Sin duda alguna, Verónica Gallardo es una de las conductoras y periodistas más queridas del medio artístico. Es mayormente conocida por su papel estelar en el extinto programa de espectáculos, ‘La Oreja’. En su momento, se alejó de la televisión, enfocándose en crear contenido para redes sociales.

Recientemente, la conductora habló sobre el nuevo proyecto que trae entre manos y que no tendrá nada que ver con el medio del espectáculo. Te contamos todos los detalles.

Verónica Gallardo / Redes sociales/Mezcalent

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¿Quién es Verónica Gallardo?

Verónica Gallardo es una conductora y periodista de espectáculos mexicana de 65 años. Inició su carrera en los años 80, trabajando para un medio de circulación nacional. En aquella época, también pudo debutar como actriz al tener apariciones pequeñas en diversas películas como:

“El correo de villa”

“Cuando el diablo me dio el anillo”

“Mañosa pero cariñosa”

Rebelde

De igual forma, se le llegó a ver en ‘Todo para la mujer’, programa de radio de Maxine Woodside. Desde 2002 hasta 2007, fue una de las titulares del programa ‘La Oreja’, el cual fue uno de los más exitosos de la televisión mexicana.

Estuvo en otros programas relacionados con el medio del entretenimiento. Incluso llegó a trabajar para TV Azteca. Desafortunadamente, fue despedida de esa televisora. Según Gallardo, la sacaron por culpa de Pati Chapoy.

En los últimos años, se ha dedicado más al contenido digital. Tiene su propio canal de YouTube en el que sube recetas de cocina. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el conductor estadounidense Robert Alexander Kalish. Desafortunadamente, él murió en 2023 por complicaciones abdominales.

Verónica Gallardo / Redes sociales/Mezcalent

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Este es el nuevo proyecto de Verónica Gallardo

En entrevista para Mich Rubalcava, Verónica Gallardo habló de su nuevo proyecto: un programa digital llamado ‘Voces que inspiran’. A diferencia de otras producciones en las que ha colaborado, esta no se enfocará en las celebridades, sino en personas “reales” que han hecho cosas importantes en la vida.

“Mi querido Tokio (un amigo y colaborador) me abrió los ojos, me abrió la puerta y me dio la idea. Yo ya estaba harta de los artistas. Me harté y le dije a Tokio: ‘Ya no puedo. Ya no doy para más’ y allí entra Tokio que crea ‘Voces que inspiran”. Verónica Gallardo

Tokio, quien también se encontraba presente en la conversación, indicó que este programa “tiene que ver con la locución, el periodismo, con toda la idea de Vero, pero la idea es darle voz a personas importantes, no precisamente del medio artístico, de otras ramas y oficios”.

Al retomar la palabra, Vero resaltó que esto no significa un “retiro de los espectáculos”, ya que, de vez en cuando, conversará con celebridades.

Los capítulos de ‘Voces que inspiran’, así como los episodios de su otro proyecto ‘El chisme con sabor’, estarán disponibles en su canal de YouTube ‘Verónica Gallardo TV’.

¿En qué otros proyectos ha trabajado Verónica Gallardo?

En 2025, Verónica Gallardo sorprendió a todos al grabar su propia canción de reguetón llamada ‘Venenosa’. En aquel entonces, mediante una entrevista para TVNotas, la conductora habló de este proyecto.

“La cosa es divertirme y hacerlo muchísimo. Ya estaba en un momento de mi vida en el que todo me daba lo mismo. Nada me emocionaba. Ya no tenía motivación. No lo había asimilado de esa manera. Conocí por Rodrigo Fragoso a Dj Tokio, y me dijo que él ha lanzado a Lyn May, a Laura Bozo, y a Carmen Campuzano”, resaltó.

También dejó claro que no le interesaban las críticas: “Mira que pueden decir que estoy loca. Es cierto. Que lo hago mal, no; pero que se me zafó una canica, sí; que me veo ridícula, sí. Pero de eso se trata la vida, de reírse de uno mismo, que se molesten, ¿a mí qué?. La gente se puede divertir. Y espero tener presentaciones para que después me compre mi jet privado”, indicó.

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