Cynthia Urias: Nano Ilianovich de Guerreros mundiales ¡la acusa! “Pelea por todo”

Nano Ilianovich, participante de Garra vs. veneno: Guerreros mundiales, nos contó su versión del altercado que tuvo recientemente con Cynthia Urias, conductora del programa de competencia. El coach de artes marciales mixtas asegura que la presentadora tiene una personalidad fuerte e incluso difícil, por lo que ya ha tenido otros conflictos.

Nano Ilianovich en Guerreros mundiales / IG: ilianovich

¿Por qué se pelearon Nano Ilianovich y Cynthia Urias?

El incidente, de acuerdo con Nano Ilianovich, se debió a que, aparentemente, Cynthia Urias habría cambiado las reglas de un juego de equilibrio en pareja. Al intentar que entrara en razón, ella argumentó que supuestamente él la ‘amenazó’. Ilianovich comentó que no es la primera vez en que Urias se ve involucrada en este tipo de temas. “No tengo nada en contra de Cynthia. Le deseo mucho bien. Sin embargo, no soy la primera persona con la que se pelea. También lo ha hecho con gente de fuera del equipo. Tiene un carácter fuerte”.

Nos contó, desde su punto de vista, cómo es realmente la conductora de televisión. “Ella llega al foro linda. No les diré que es especial y prepotente, porque no llega tratando mal a nadie. Solo que cuando entra en el papel de mamá ‘leona’, comienza el problema. No sabe separar nada. Llega de una manera al programa y después se convierte. Pelea por todo y no quiere que le digan nada”.

Para el también coach de jiujitsu, Cynthia no sabe manejar las situaciones que se dan en este tipo de programas: “Ella se agarró de utilizar la bandera de: ‘Nano me está amenazando. ¡Soy mujer!’. Es de fuerte personalidad. No se vale que Cyn no entienda el formato, se meta y pelee con todo el mundo. Si le respondes, ella dice que es conductora, mujer y víctima. Ella vino a retarme. Le gana el temperamento. No sabe lidiar con las emociones que representa un reality como este. Por esa razón les comenté (a la producción) que no iba a dejar que me pusieran mal a mí y di las gracias”.

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¿Cómo se defendió Nano Ilianovich de Cynthia Urias?

Ante lo sucedido, le preguntamos qué tono usó con ella cuando le intentó explicar y aseguró que él nunca le habló mal ni subió la voz, pero que Cynthia Urias, al contrario, sí se habría dirigido a él de una forma arrogante: “Mi tono de voz es tranquilo. Yo no estaba hablando con Jair (personal de producción). Ella vino a buscarme y caí en su juego. No debí haberlo hecho. Yo siempre la esquivé. Si realmente pasó, los invito a sacar el video. Me voy con la cabeza en alto”.

Se defendió de las palabras de la presentadora, cuando ella dijo: “Me advirtió el hate que me iba a caer en redes”. Ante esto, Nano comentó: “La desmiento. Eso nunca existió. Lo único que dije fue: ‘Si quieres, te grabo para saber la opinión del público’. Me ha caído muchísimo cariño y hasta subí 3 mil seguidores”.

Ilianovich no comparte la idea de que haya malos tratos por tener un puesto menor. “Existe el jefe de la empresa, el conductor, los de las cámaras y los que barren. Yo le rindo mismo respeto al que me sirve el café que al jefe. Seguramente llega así porque trabaja mucho y llega cansada al programa. Pero nada justifica que explote de alguna forma”.

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Cynthia Urías contra Nano Ilianovich / Redes sociales

¿Cómo fue el pleito entre Nano Ilianovich y Cynthia Urias, según el atleta?

“ Lo que pasó fue que veníamos de un juego donde se mantenía el equilibrio en pareja . Un día antes, Lalo Suárez (el productor del programa) comentó: ‘Recuerden que, reclamo que no proceda, les quito 200 puntos’. Fueron palabras del jefe. Entonces, al día siguiente los ‘Leones’ reclamaron una salida en falso”.

. Un día antes, Lalo Suárez (el productor del programa) comentó: ‘Recuerden que, reclamo que no proceda, les quito 200 puntos’. Fueron palabras del jefe. Entonces, al día siguiente los ‘Leones’ reclamaron una salida en falso”. “Cynthia dijo: ‘Quiero ver la repetición de la salida en falso’. Y ella lo quiso disfrazar. Vamos a la repetición y no hay salida en falso . Por ello, retomé lo que había comentado Lalo Suárez y de inmediato, Cynthia: ‘Claro que no, la repetición la pedí yo’”.

. Por ello, retomé lo que había comentado Lalo Suárez y de inmediato, Cynthia: ‘Claro que no, la repetición la pedí yo’”. “Al llegar el corte (comercial). Voy con ella y le digo lo que había mencionado Lalo. Cynthia respondió: ‘Claro que no. De ahora en adelante solo los conductores podemos hacer los reclamos’. Le contesté: ‘¿Esa regla quién la inventó?’. Y ella dijo: ‘Esa regla le inventé yo’. Con tono fuerte”.

“ Cuando se quiere sacar las cosas de contexto o jugar a una bandera, no se me hace bueno . Cyn no ha sabido separar lo que es la realidad del reality . Ella hacía lo mismo que Barcelata, solo que si le contestas dice: ‘Soy mujer y no me puedes contestar. No me puedes decir nada’”.

. Cyn no ha sabido separar lo que es la realidad del . Ella hacía lo mismo que Barcelata, solo que si le contestas dice: ‘Soy mujer y no me puedes contestar. No me puedes decir nada’”. “De hecho, les dije a los chicos: ‘Tenemos que evitar a Cynthia lo más que se pueda’. Es contraproducente y cambia el discurso. Usa la bandera de que es la conductora y mujer. Eso para nosotros iba a ser contraproducente”.

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Nano Ilianovich niega amenazas a Cynthia Urías en Guerreos mundiales: ¡La tacha de mentirosa! / IG: ilianovich y redes sociales

¿Por qué Nano Ilianovich decidió responder a la polémica con Cynthia Urias?

El también exparticipante de Exatlón México aclaró la importancia de no quedarse callado ante estas supuestas acusaciones. “Hay que alzar la voz. Hay conductores de taxis de aplicación a los que la cliente les dice: ‘Me llevas o digo que me estás acosando’. Eso no está bien. Adoro y respeto a las mujeres. No se vale que usen la bandera para este tipo de cosas. Sea hombre o mujer”.

Esto fue lo que comentó ante la posibilidad de limar asperezas. “Si me dan la oportunidad de hablar con ella, no tengo ningún problema. No me quiero quedar con nada malo de nadie. Sé que todos tenemos momentos malos o buenos. Si ella lo quiere y lo permite, lo platicamos”.

Le cuestionamos si cree que Cynthia Urias tiene el poder de truncar su carrera, y dijo: “No lo sé. Todo puede pasar. Los comentarios de la gente se han inclinado un 60% a mi favor. Eso, a lo mejor, me puede respaldar, pero no sé. No me da miedo. Soy muy movido y, si me toca trabajar en restaurantes, no hay problema”.

Finalmente, el coach opinó de Mauricio Barcelata y Tania Rincón, quienes fueron los conductores de Guerreros 2020, edición del programa en la que también participó. “Extraño a Barcelata. Él es un caballero y se ponía la camiseta de ‘Leones’. Tenía ese poder de sacarte de tus casillas. Él sí sabía jugar el juego y entendía que estábamos en un programa. Él te daba cachetada con guante blanco y no se tomaba las cosas personales. A Tania la adoro. Ella tiene un temple muy fuerte. Me encanta que esté en el Mundial. Me gustaría que regresara, solo que ella es Cobra”.

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Cynthia Urias y su conflicto con Nano Ilianovich / Cortesía del coach, redes sociales e IG @cynthiaurias

¿Quién es Nano Ilianovich?

Nano Ilianovich es coach de artes marciales mixtas y jiujitsu .

de artes marciales mixtas y . Lo vimos en Exatlón México (2017 y 2023).

(2017 y 2023). También fue parte de The ultimate fighter Latinoamérica .

. Estuvo en Las estrellas bailan en Hoy (2021)

(2021) Perteneció al equipo de ‘Cobras’ en Guerreros 2020 .

. Recientemente participó en Garra vs. veneno: Guerreros mundiales .

. Cuenta con 194 mil seguidores en Instagram.

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