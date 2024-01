Cynthia Urías revela que se sometió a una cirugía para extraer un tumor ¿Cómo se encuentra?

Cynthia Urías, famosa conductora de Cuéntamelo ya!, se sinceró con sus seguidores y confesó que recientemente se sometió a un importante procedimiento médico para extraer un tumor.

A través de redes sociales, la presentadora empezó relatando que había sido una “semana especial”, pues su cuerpo le “permitió” continuar con su trabajo sin ninguna complicación de salud tras una cirugía de tiroides que se realizó hace poco.

En dicho procedimiento, le extirparon “un tumor y media glándula”. Si bien reconoció que la recuperación no ha sido nada fácil, se dijo contenta de que, hasta el momento, todo esté yendo relativamente bien.

“Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula)” Cynthia Urías

La también actriz señaló sentirse muy agradecida por todo el apoyo que recibió de su familia y amigos durante su tiempo en el hospital. Igualmente, expresó su gratitud hacia los doctores que la atendieron con “sabiduría y paciencia”.

“Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre. Gracias a DIOS por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. Que viva la vida”, concluyó.

La presentadora acompañó su mensaje de algunas fotografías de su tiempo en el hospital. En dichas imágenes, se le puede ver sonriente y apoyada por su círculo cercano.

Cynthia Urías y sus complicaciones médicas

Esta no es la primera vez que Cynthia Urías pasa por el quirófano. En julio del 2022, la presentadora se sometió a una cirugía para que le quitaran la matriz.

Afortunadamente, todo salió bien y el tipo de procedimiento médico que se realizó le permitió regresar al trabajo relativamente rápido.

“Tuve una intervención quirúrgica. Me quitaron la matriz, el útero solamente. Los ovarios ahí quedaron. Fue una operación por laparoscopia, lo cual me permite tener una recuperación rápida y con muchos cuidados. Gracias a todos los que se preocuparon. Estoy bien, la verdad, un poquito lentecita al caminar”, declaró en aquella ocasión.

