¿Cynthia Urías se va de Cuéntamelo ya? La conductora habla de sus planes lejos de Televisa

Cynthia Urías ha sido una de las figuras emblemáticas del programa de Televisa, Cuéntamelo ya!, por lo que hace unos días llamó la atención que apareciera en un programa lejos de México.

La querida conductora dejó por unos días su trabajo en el país para aparecer en el matutino de Univision, Despierta América.

Ahí, Cynthia fue bien recibida no solo por sus compañeros, sino también por el público que pidió que se quedara porque le daba un toque fresco al programa.

Cynthia sorprendió al aparecer como conductora en el matutino de Miami / Instagram

En su regreso a México, la prensa le cuestionó sobre su futuro en el país y si dejaría Cuéntamelo ya! para irse a Miami.

“Me invitaron a Despierta América. La idea es que regrese pronto. No sé. No me han dicho nada. Está bonito el cambio”, indicó sobre su futuro y agregó: “Estamos (con) un pie en Estados Unidos”.

No obstante, parece que Cynthia está en una disyuntiva sobre si tener una nueva vida en EU o quedarse en México, pues ante la pregunta sobre si su salida de Cuéntamelo ya! Solo sería cuestión de tiempo, la conductora indicó que no sabe si está dispuesta a cambiarse de país, aunque consideró que todo cambio siempre es bueno.

“No sé (si me voy a ir), no me pongas en estos problemas. Los cambios siempre son buenos (pero) no sé si irme todo el tiempo”, finalizó.

Recordemos que a finales de 2022, Cynthia dijo adiós a la emisión de fin de semana del programa llamado Cuéntamelo ya! Al fin, pero siguió en la emisión entre semana.