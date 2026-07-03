Nicola Porcella rompe el silencio tras el escándalo en Garra vs Veneno y, ¿expotó tras amenaza a Cynthia Urias?

La noche del jueves en el reality ‘Garra vs Veneno’ fue muy polémica, Después de que un participante amenazara a Cynthia Urias en plena transmisión en vivo y fuera expulsado del programa, las reacciones no se hicieron esperar.

Ahora, quien rompió el silencio fue Nicola Porcella, quien fijó su postura sobre lo ocurrido, pidió respeto para su compañera y se sumó a las muestras de apoyo que ha recibido la conductora. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Lee: Participante de Guerreros: Garra vs. Veneno regresa al quirófano tras fractura en el programa: “Es otra prueba”

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Cómo ocurrió la amenaza contra Cynthia Urias en “Garra vs Veneno”?

En plena transmisión, el Coach Memo Corral, frente a cámara, reveló que ‘Nano’, participante de la competencia y capitán el equipo Veneno le había faltado al respeto a la conductora Cynthia Urias mientras estaban en corte comercial.

De inmediato, ‘Nano’ entregó su brazalete de capitán y salió del foro de grabación visiblemente molesto, confirmando que abandonaba el programa, aunque no se sabe si de forma definitiva.

Leer: Nano Ilianovich niega amenazas a Cynthia Urías en Garra vs. Veneno: ¡Asegura miente! “Se quiere victimizar”

Cynthia Urias en ‘Guerreros’ / IG: @cynthiaurias

Nicola Porcella exige respeto tras el escándalo en “Garra vs Veneno”

El conductor digital del programa, Nicola Porcella, habló con los medios de comunicación sobre lo ocurrido con su compañera, Cynthia Urias.

Nicola respaldó a Cynthia desde el inicio, pidió respeto para ella en todo momento y reconoció la amplia trayectoria de la también actriz.

“Cynthia Urias es una mujer con una trayectoria impresionante. Más allá del reality, hay que respetar el trabajo que ha hecho. Hay que respetar la carrera y el trabajo que ha hecho para estar donde está.” Nicola Porcella

Respecto a ‘Nano’, dijo que en un momento llegó a tenerle aprecio, pero por diversas situaciones decidió tomar distancia de él. Además, criticó la forma en la que Ilianovich habló del tema y dijo que no es la forma de solucionar una situación así.

“Yo a Nano le tenía mucho cariño. Creo que confundió las cosas. Habló mal de mí cuando yo en todo momento lo quise apoyar, y él lo sabe.” Nicola Porcella

Lee: ¿Cynthia Urías deja Cuéntamelo Ya!? Revela que regresa a la actuación con este personaje

Conductores y famosos respaldan a Cynthia Urias tras ser amenazada

Luego de la polémica que se vivió en “Garra vs Veneno”, varios integrantes del programa y personas cercanas a la producción reaccionaron a lo ocurrido y expresaron su postura sobre la amenaza contra Cynthia Urias.

Horas antes, Ilianovich “Nano” rompió el silencio y rechazó las acusaciones. El participante aseguró que, desde su punto de vista, Cynthia estaba intentando “victimizarse” por lo sucedido.

Por su parte, el Coach Memo Corral también habló del tema y pidió que la situación se manejara con respeto. Señaló que toda mujer merece ser respetada y que, si Cynthia se sintió ofendida por lo ocurrido, solo ella sabe cómo se siente y expresó su respaldo a la conductora.

“Al final es mujer. Partiendo de ahí toda mujer merece respeto y admiración; si ella se sintió en algún momento ofendida, solo ella lo sabe. Nosotros estamos con ella.” Coach Memo Corral

Memo también habló de Nano y aseguró que lo conoce desde hace tiempo, por lo que no considera que sea una persona grosera. Sus declaraciones reflejaron que, aunque respalda a la conductora, también considera al participante.

Anteriormente, Cynthia Urias ya había pasado por un momento incómodo con Brandon Castañeda, participante del mismo programa.

“Nano al menos, grosero no fue. Alguna mala palabra, algún encaramiento, yo sé que por ahí no.” Coach Memo Corral

Lee: Cynthia Urías confiesa si estará en La casa de los famosos o Ring Royale 2: ¿Reality show o box?