Cynthia Urías confiesa si estará en La casa de los famosos o Ring Royale 2: ¿Reality show o box?

La conductora Cynthia Urías fue cuestionada sobre la posibilidad de integrarse a la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026 o a un futuro combate en Ring Royale 2, en medio de los rumores que apuntan a su ingreso al reality show, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

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¡Ya decidió! Cynthia Urías habla de La casa de los famosos México 4 y Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Cynthia Urías entrará a La casa de los famosos México 4?

Cynthia Urías reveló si llegará a la próxima temporada de La casa de los famosos México en 2026, producción a cargo de Rosa María Noguerón. Durante un encuentro con medios, explicó que, aunque el formato le resulta atractivo, actualmente no forma parte de sus planes debido a otros compromisos profesionales.

“Todo mundo me pregunta de La casa de los famosos, ¿dónde está Rosa María? Comprométanla. No sé, hay otros proyectos para mí y están empalmados; ¿entrar? Sí sería padre, nos divertiríamos”, compartió al referirse a la posibilidad de participar en el reality.

Urías también explicó que la decisión no solo responde a su agenda, sino a un acuerdo familiar que ha mantenido desde que surgió la oportunidad en temporadas anteriores, cuando fue considerada para integrarse al programa.

Lo platiqué con mi familia, la primera temporada que sí se me invitó, mi esposo me apoya en todo, pero mis hijos, sobre todo, mi hijo el más chico me dijo ‘Mamá, no te vayas a ir’, y duró tres días buscándome en el cuarto a ver si no me había ido a La casa de los famosos. Ya creció, pero de todas maneras, cada año le pregunto, a él le pido permiso, ‘Oye, ¿me dejarías entrar a La casa de los famosos?’ y (me dice) ‘No, mamá, no’. Cynthia Urías.

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Cynthia Urías sorprende al hablar de La casa de los famosos y Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Cynthia Urías se une a los combates de Ring Royale 2?

Cynthia Urías compartió su opinión sobre eventos de boxeo tipo espectáculo como Ring Royale, realizado por Poncho de Nigris, además, destacó la evolución de este tipo de proyectos y cómo han ido consolidándose a partir de propuestas previas.

“(Ring Royale) me encantó, me encantó. Se me hace una súper idea. Obviamente empezó Supernova, que son como las primeras que conocimos, después vino Ring Royale, va agarrando la experiencia que había y lo que funcionaba, se fue todavía más arriba, la prendió y me gusta mucho”, dijo Urías.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de participar, Urías explicó que no contempla integrarse a una dinámica de este tipo, al considerar las exigencias físicas que implica.

“No, yo no tengo condición. La verdad es que para eso sí hay que tener por lo menos tantito conocimiento del box”, señaló la conductora.

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Cynthia Urías sorprende al hablar de La casa de los famosos y Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Quién es Cynthia Urías?

Cynthia Urías es una conductora y actriz mexicana nacida el 23 de septiembre de 1979 en Los Mochis, Sinaloa. Su carrera desde temprana edad, al integrarse como conductora en el programa Sábados de carrusel cuando tenía 16 años. Posteriormente trabajó en radio, lo que la llevó a trasladarse a la Ciudad de México para formarse en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

En su faceta como actriz, participó en producciones televisivas como El juego de la vida, Así son ellas, Clase 406 y Mujer de madera, además de tener una aparición en Rebelde y en Niña de mi corazón. Paralelamente, fue desarrollando su carrera como conductora, integrándose a distintos formatos de entretenimiento en televisión.

A lo largo de su trayectoria también ha formado parte de programas de música regional en Bandamax, además de integrarse a proyectos como Es de noche y ya llegué y el matutino Hoy. Desde 2017 participa como conductora en Cuéntamelo ya!.

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