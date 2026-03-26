Wendy Guevara ya prepara su próxima cirugía, se “feminizará” la cara en otro país; ¿cómo lo hará?

La influencer y conductora Wendy Guevara, reveló recientemente que se someterá a un nuevo procedimiento estético, con el fin de poder obtener una imagen más... ¿femenina? Además, la posible cirugía se la realizará en otro país. Te decimos todos los detalles.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué es la luxación de costillas, cirugía a la que se sometió Wendy Guevara?

Desde 2025, Wendy Guevara, conductora de La casa de los famosos México, ya había mencionado su intención de someterse a un procedimiento estético. Más adelante, confirmó que uno de los principales sería la luxación de costillas, una técnica enfocada en afinar la cintura sin retirar huesos.

Este método consiste en alterar la posición de las costillas flotantes (los últimos pares) para conseguir una figura más estilizada. A diferencia de técnicas más antiguas, no se extraen las costillas; en cambio, se realiza una fractura controlada o se debilita el tejido para permitir que estas se reacomoden durante la cicatrización.

La intervención implica un proceso de recuperación cuidadoso, que incluye reposo, uso de fajas y supervisión médica constante para prevenir riesgos y asegurar una adecuada evolución.

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Wendy Guevara rechaza la operación de luxación de costillas / Capturas de pantalla

¿A qué procedimiento estético se someterá Wendy Guevara en la cara?

A pesar de haber pasado recientemente por un procedimiento estético y una lesión, Wendy Guevara confesó que ya tiene en mente una nueva intervención, esta vez enfocada en su rostro. La influencer aseguró que le gustaría someterse a un procedimiento más detallado para afinar sus facciones.

“ Quiero hacerme la cara, que me la trabajen bien, que me definan todo ”, expresó para Hoy.

Posteriormente, Wendy realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que dio más detalles sobre lo que se hará en el rostro, en busca de “feminizar” sus facciones:

La cara en Tailandia. (...) Para que me hagan feminización de aquí (barbilla y frente) y la nariz un poquito más recta. Wendy Guevara

En comentarios muchos no aprueban que Guevara se realice tantos procedimientos estéticos, ya que pueden conllevar un riesgo mayúsculo:



“Ay Dios ya se le hizo vicio, no le vaya a pasar lo que a Gomita o Ninel”,

"¿No le da miedo que le pase algo de tanta cirugía, en un país como Tailandia?” y,

“Ay no, ya está exagerando”.

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‼️ DE ALTO IMPACTO | WENDY GUEVARA ya prepara su próxima cirugía: se hará FEMINIZACIÓN DE LA CARA en Tailandia a finales de año 😳



"La cara me la van a limar, así bien padre" pic.twitter.com/cUFBQZfsQM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 26, 2026

¿Cómo lucía Wendy Guevara antes de sus cirugías estéticas?

Luego de coronarse como ganadora de La casa de los famosos México en su primera edición, Wendy Guevara incursionó en la conducción como parte de la postgala del reality en su tercera temporada.

Tras su rápido ascenso en redes y televisión, muchos se preguntan sobre el aspecto físico de Wendy antes de alcanzar el estrellato.

Varios internautas comenzaron a filtrar, hace algunos años, imágenes sobre cómo lucía antes de someterse a tanto cambio físico. La diferencia para muchos es notoria, pues sí han cambiado las facciones y el cuerpo de la influencer.

Te dejamos el antes y después.

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