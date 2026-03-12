¿Jorge Losa confirma noviazgo con Wendy Guevara? Tras declaraciones de Ferka; él dice: “Se dio”

Hace unos días, Ferka insinuó que Jorge Losa y Wendy Guevara presuntamente habrían tenido sus queveres. Tras varios meses de haber terminado su relación, la actriz finalmente confesó cuál sería la razón por la que, supuestamente, no le cae bien la influencer.

¿Qué dijo Ferka sobre Jorge Losa y Wendy Guevara?

Según Ferka a ella sí le cae bien Wendy Guevara, pero siente a que a ella no, esto porque a la ganadora de “La casa de los famosos México” es amiga de su ex y no solo eso siempre le ha traído ganas y al parecer ya habría tenido sus ondas con el actor.

“Pasado pisado, que le vaya bien… ¿Qué si iría al pódcast de Wendy y Nicola? Superjalo, coco, invítenme. Yo estoy lista. Ahora sí, que me digan las cosas en mi cara. Yo creo que ellos son los que tienen más problemas conmigo. Wendy me cae muy bien; yo soy la que le cae mal. Hace la chamba, es la amiga. Además, como le gusta el Jorge, es normal que se lo quiera dar o ya se lo dio, no sé”, comentó Ferka en una transmisión en vivo.

De inmediato, estas afirmaciones se volvieron virales. En redes sociales, muchos comenzaron a especular sobre un posible romance entre Wendy Guevara y Jorge Losa, mientras que otros criticaron a Ferka por insinuar algo a partir de un rumor.

Wendy Guevara soñó con Jorge Losa y desató caos entre Ferka y Jorge Losa en plena postgala. / Twitter: @resultayresaltatelevisa

¿Qué dijo Jorge Losa sobre si tiene romance con Wendy Guevara?

En entrevista para “Todo para la mujer”, Jorge Losa confesó que está pasando con Wendy Guevara, el actor respondió con humor a las especulaciones de que son amantes.

“Toda la vida seré amante de Wendy Guevara, es que yo la quiero mucho. Más bien somos hermanos por decisión, nos queremos mucho. Lo venía platicando antes de entrar: es de esas personas con las que, sin haber querido forzar una relación, todo se dio de forma orgánica”, comentó Jorge Losa.

Añadió: “Es de esos vínculos que simplemente se dan, una relación orgánica muy bonita; sí cuajamos en el sentido de la amistad. Yo creo que porque jugamos mucho con eso. Nos tenemos un cariño muy grande, una relación muy bonita que trasciende a otro nivel”.

¿Qué le respondió Jorge Losa a Ferka tras pedirle que ya la supere?

Jorge Losa aseguró que no tiene ningún problema con Ferka y que, hasta donde él sabe, su relación quedó en buenos términos. Explicó que si llega a hablar de ella es únicamente cuando se lo preguntan y siempre la recuerda con cariño por lo que vivieron, además de desearle lo mejor.

“La verdad yo no he visto sus redes, yo la sigo como siempre, no soy una persona que deja de seguir a la gente. Yo en mi caso no le tengo rencor a nadie. Ya no andamos desde hace como 7 meses y siempre le desearé lo mejor. Según yo terminamos bien, pero ya no quiero decir nada, pero por mi parte siempre le tendré un cariño bonito hacia ella, siempre estaré ahí” Jorge Losa

“Con ella aprendí otro tipo de amor, un amor bonito y genuino. Me enseñó mucho; me llevo cosas muy bonitas en mi corazón. Y luego me dice que ya la supere. En mi forma de ver las cosas, no necesito superarla; al contrario, es algo que me quiero llevar en mi corazón. Siempre la quiero recordar con cariño y con amor, sin resentimiento. Pero en esta industria siempre preguntan sobre el tema”, finalizó.

