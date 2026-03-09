¿Ninel Conde opacada por ‘las Perdidas’ en El Tenorio cómico? Se sulfura, contesta ¿y las pelusea?

En la más reciente temporada de El Tenorio cómico, se ha desatado una fuerte polémica entre Ninel Conde, Wendy Guevara y Paola Suárez, que alternan funciones con el personaje de “doña Inés”, ya que se asegura que la taquilla ha sido mejor con ‘las Perdidas’ que con ‘el Bombón asesino’, quien se pronuncia al respecto.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde en peligro? Se negaría a trabajar tras bloqueos en Jalisco por muerte del ‘Mencho’, reportan

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre su trabajo en El Tenorio cómico?

“Tengo 30 años de carrera y siempre ha habido polémica alrededor. Se dice, se rumora... Yo me concentro en mi trabajo y en hacer bien para lo que me pagan, y para lo que el público compra un boleto. Yo no he sentido que me hayan comparado. Somos productos totalmente diferentes. Es como si compararas un refresco de dieta con unas jícamas. O sea, no tiene nada que ver. Ambos funcionan en su lugar y en su puesto”. Dijo Ninel Conde

Hace poco más de un mes, Wendy balconeó que Ninel la había llamado a su camerino por un supuesto pleito que tuvieron luego de que la influencer mencionara en su pódcast que la cantante no le levantaba el evento en su canal de YouTube. Ante esto, la también actriz se negó a hablar y fue contundente: “No sé de qué me estás hablando. Las cosas que aclaro con ella las hago en persona, no mando mensajes ni nada”.

Te puede interesar: Ninel Conde llega a la CDMX y se arma zafarrancho con la prensa ¡empujones, mentadas y hasta un microfonazo!

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuánto tiempo lleva Ninel Conde interprentando a doña Inés en El Tenorio cómico?

Ninel Conde lleva 15 años interpretando a “doña Inés” en El Tenorio cómico. Para ella es un gran logro. “Me siento muy contenta, agradecida con este proyecto. Tengo la bendición de que el productor, Alejandro Gou, me llame para este papel. Solo él podía regresarme a los escenarios después de 10 años que yo había decidido alejarme del teatro, por cuidar mis fines de semana”.

“Cada temporada me reinvento, con un vestuario vistoso, diferente, renovado y actualizado a lo que vivimos en la sociedad. Entallados, muy lindos, que representan a esta mujer que tiene la duda de si se entrega a los hábitos o le da rienda suelta al amor con ‘don Juan’”.

Del nuevo elenco con ‘las Perdidas’, refiere: “Al final del día, es parte de actualizar una puesta en escena con personajes que están en este momento calientes, que el público los sigue. Eso es parte de una estrategia también del productor y un acierto. Estamos los actores que ya tenemos años en esto y el elenco que está fuerte ahorita, y hacemos un gran equipo”.

A pesar de que ha regresado al teatro con El Tenorio cómico y con una gira de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, quiere decir adiós a estos viajes. “En cuestión de giras por la República mexicana sería la última que voy a realizar, por cuestiones de calidad de vida. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después (este año cumple 50). Me canso ya bastante”.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa tras acusación de Imelda Tuñón? Ella dice: “Ya se enterarán”

¿Cómo hace Ninel Conde para conservar su belleza?

Para conservar su belleza, Ninel Conde recurre a los péptidos: Finalmente, nos habló de su truco para mantenerse radiante. “Llevo un protocolo muy intenso de péptidos, que son lo de hoy. Estamos trabajando a ver si sacamos nuestra línea, junto con una doctora reconocida de Matamoros. Siempre estamos en el business.

“Primero, lo estoy probando yo y me están funcionando muchísimo, por lo que quiero que todas las mujeres puedan estar rejuvenecidas. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que mandan información a tus células para que reactiven colágeno y elastina. Desinflaman. Hay una gama muy grande y me ha ayudado bastante”.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde fue rifada en palenques? La cantante responde tras polémicas de Maribel Guardia y Alejandra Ávalos

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Ninel Conde?

Comenzó su carrera artística en 1995, tras ganar el concurso Señorita Estado de México.

Tras varias telenovelas en TV Azteca, saltó a la popularidad en 2001 en Como en el cine, cuando encarnó a “Topacio ‘la Matadora’”.

En 2004 se fue a Televisa para participar en Big brother VIP y en la telenovela Rebelde, donde dio vida a “Alma Rey”.

Entre los melodramas en los que ha participado se encuentran: Fuego de sangre, Mar de amor y la serie El señor de los cielos.

El año pasado fue parte de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

También ha hecho carrera como cantante. Uno de sus éxitos más grandes es el tema que justamente lleva el nombre del mote que recibe: “El bombón asesino”.

Te puede interesar: Laura Flores, Ninel Conde y Yahir protagonizan momento incómodo en plena rueda de prensa ¿Hay pleito?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .