¡Ferka y Jorge Losa volvieron! Confirma Wendy Guevara: “La ama”

El pasado fin de semana, Jorge Losa protagonizó un momento emotivo al sorprender a Ferka en el set de Venga la alegría. Tras haber sido eliminado de La isla, Losa llegó a la Ciudad de México y decidió dar una inesperada visita a su expareja.

Recordemos que hace unos meses, la relación entre Jorge Losa y Ferka Quiroz terminó en medio de una supuesta infidelidad de él con Serrath, lo que generó gran controversia.

En TVNotas te revelamos que Ferka puso fin a su relación con Jorge Losa tras descubrir unos mensajes comprometedores entre él y Serrath. Poco después, la conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ confirmó públicamente la situación y exhibió a la influencer como la tercera en discordia.

Ferka, Jorge Losa y Serrath / Redes sociales

Jorge Losa sorprendió a Ferka en ‘Venga la alegría: Fin de semana’

El encuentro ocurrió el domingo 8 de septiembre, cuando Jorge Losa apareció en el foro del programa matutino, portando un ramo de flores. Con ayuda de la producción, sorprendió a Ferka, quien estaba participando en una dinámica donde debía adivinar objetos con los ojos vendados.

Jorge se acercó silenciosamente y le dio dos besos en la mejilla. Ella, confundida, solo pudo decir: “No lo creo”.

Al quitarse la venda y ver a Jorge con el ramo de rosas, su sorpresa fue evidente. Aunque ni Ferka ni Losa han hecho oficial una reconciliación, las muestras de cariño entre ellos han hecho pensar a muchos que podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, ya Wendy salió a dar la gran noticia.

Jorge Losa sorprendió a Ferka en Venga la Alegría fin de semana. @Ferka 👏🏼 pic.twitter.com/W8JWiEsSsT — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2024

Wendy Guevara confirma que Jorge Losa y Ferka ya son pareja otra vez

Quien confirmó esta posibilidad fue Wendy Guevara, quien reveló en un live que ambos están nuevamente juntos. Esto reveló al contar que celebrará junto a Nicola el Grito de Indepencia con una reunión entre amigos.

“Invitamos a Jorgito y le dijimos traéte a la Ferka porque sabemos que ahorita ella es su chava. También invitamos a Dania Méndez, a Emilio Osorio. Íbamos a invitar a Paul pero se acaba de ‘aliviar’ su esposa”. Wendy Guevara

En otra reciente transmisión en vivo, los internautas no tardaron en preguntarle a Wendy Guevara si sentía algún tipo de celos por la posibilidad de que Jorge Losa esté retomando su relación con Ferka. Esto surgió a raíz de una broma que la influencer hizo previamente, en la que insinuaba la idea de tener algo con Jorge después de que él terminara con Ferka.

Sin embargo, Wendy fue clara en su respuesta, dejando de lado cualquier especulación. Con su habitual estilo, comentó que, lejos de tener celos, apoya la felicidad de Losa y Ferka, señalando que lo importante es que ellos estén bien juntos.

Jorge Losa revela que quiere cumplir una fantasía junto a Ferka / Instagram

“Hermanas, la verdad, yo platiqué con Jorgito y él extrañaba mucho a Ferka, la quiere muchísimo. La ama. Él me había contado que estaba muy triste por ella, la estaba pasando mal, y si comento esto es porque ustedes me lo están preguntando. A mí me gusta que Jorgito esté feliz, y siento que ella es su felicidad. Hay que dejarlos ser felices y que estén a gusto. Se siente bien feo que la gente se meta en las relaciones ajenas”, concluyó.

