¿Wendy Guevara aterrorizada por Alfredo Adame? Revelan por qué rechazó la pelea en el Ring Royale

Hoy domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la ‘Ring Royale 2026’, un evento que pondrá a varias celebridades a pelear en el ring. Se realizará en la Arena Monterrey y se confirmó que se transmitirá a través de plataformas como YouTube y Twitch.

El combate estelar será el protagonizado por Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes han mantenido una enemistad desde hace ya bastantes años. En medio de la espera, se revela que Wendy Guevara iba a ser la contrincante del actor, pero al final rechazó el enfrentamiento por una poderosa razón.

Carlos Trejo / Redes sociales

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¿Cómo es la relación entre Wendy Guevara y Alfredo Adame?

La relación entre Wendy Guevara y Alfredo Adame ha sido prácticamente nula. Y es que en diversas ocasiones se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes. Todo comenzó en 2024, cuando expresaron comentarios despectivos contra el otro. Adame ha dicho que no considera a Wendy como una “mujer trans” y siempre se ha referido a ella como un “hombre”.

“Es un gordo feo que se lo agarraron para que ganara un reality; no es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer, a la naturaleza no se le engaña, si sale un cuerpo de tamal mal amarrado, feo y tosco y hablando así”, expresó en su momento.

Por su parte, la influencer se ha tomado las cosas con humor y le ha pedido que se “comporte como una persona de 66 años”. También ha dejado claro que no tienen ningún problema en particular con él: “Yo nunca he dicho que soy mujer, además, ya está grande y uno tiene que tenerle respeto”, indicó.

También llegó a insinuar la posibilidad de que Adame pertenezca a la comunidad LGBT, ya sea como gay o bisexual, por lo que le recomendó que, en caso de ser así, se “atreva a ser él mismo”.

“Todo puede pasar; hay muchos casos que son muy parecidos; al final de cuentas, terminan siendo una persona de la comunidad, que no tiene nada de malo; uno no es nadie para sacar a nadie del clóset ni decir ‘es esto, yo lo vi o tal’”, resaltó.

Wendy Guevara / Redes sociales

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¿Wendy Guevara rechazó pelear con Alfredo Adame en la Ring Royale por miedo?

Previo a la ‘Ring Royale’, el periodista Pablo Chagra comentó que, cuando se estaba gestando el evento, se tenía la idea de que Alfredo Adame peleara contra Wendy Guevara. No obstante, esta última rechazó la oferta, por lo que se buscó a Carlos Trejo, quien finalmente aceptó.

Según comentó Chagra, Wendy no aceptó el enfrentamiento por cuestiones de salud. Y es que tiene poco que se sometió a una serie de procedimientos estéticos, incluida una luxación para reducir las costillas.

Esta información fue confirmada por la propia Wendy: “Habíamos quedado que yo me iba a subir con el señor Adame… nos íbamos a dar una de esas buenas. Yo creo que no pude por lo de las costillas, les dije que no podía”, indicó.

Sobre quién era su favorito, sorprendentemente dijo apoyar a Adame, pues, si bien ya le ha dado sus “arrastrones”, le cae muy bien:

“Creo que me gusta más el show que da Adame… aunque ya me ha arrastrado a mí también, pero no me he dejado” Wendy Guevara

¿Por qué Alfredo Adame y Carlos Trejo se van a pelear en el Ring Royale?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ha sido una de las más polémicas del medio artístico. Y es que a lo largo de los años se han visto envueltos en una guerra de dimes y diretes. Especialmente, el actor lo ha acusado de supuestamente asesinar a Sofía Cacheux, primera esposa del Cazafantasmas.

Adame sostiene que Trejo supuestamente le dio un batazo en la cabeza. El Cazafantasmas ha negado esto en múltiples ocasiones, alegando que el actor tiene problemas mentales por su supuesto aparato reproductor chico.

Las celebridades están seguras de su respectivo triunfo y los usuarios en redes sociales están más que emocionados por saber quién ganará este conflicto.

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