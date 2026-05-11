Influencer mexicana denuncia secuestro de su hija, ¡acusa a su expareja y a la niñera! “De manera cruel”

En noviembre del año pasado, el famoso cantante Giovany Ayala, denunció que su hijo (Miguel Ayala) había sido secuestrado en camino al aeropuerto. Sus fans y seguidores pronto pidieron ayuda en redes sociales.

Un nuevo caso ha hecho explotar a las redes sociales, luego de que una influencer mexicana pidiera ayuda para ubicar a su hija, quien presuntamente habría sido sustraída por la empleada de planta, es decir, la niñera. Además... ¿acusa al padre de hacerlo? Te contamos lo que se sabe.

Pixabay

¿Qué influencer mexicana anunció el secuestro de su hija?

Todo comenzó hace unos días, cuando Cynthia Cortés, vía redes sociales, reveló que su hija pequeña fue sustraída de manera cruel y, por si fuera poco, soltó el nombre de los posibles culpables:

Me quitaron a mi hija de la manera más cruel. El papá de mi hija Marco Tulio Martínez Cosío coludido con la niñera Fernanda Cecilia Aldama Colula y el chofer Leonardo García me la arrebataron. Cynthia Cortés

Su expareja es un abogado penalista, quien sería el principal señalado del presunto secuestro de la menor. Cabe destacar, que Cynthia ya tenía un conflicto legal con Marco, desde la custodia, hasta su separación.

La denuncia presentada por Cynthia describe un ambiente de presión constante. La mujer asegura que su expareja respondía con frases como “ lo vamos a hacer como yo diga y cuando diga ”, situación que terminó generándole temor para continuar insistiendo en el acuerdo legal.

Te puede interesar: Karyme Lozano confirma separación de su esposo y afirma: “La violencia vicaria es muy fuerte”

Hija desaparecida de Cynthia Cortés / IG: cyncortess

¿Cómo fue el presunto secuestro de la hija de la influencer mexicana, Cynthia Cortés?

El momento clave ocurrió el pasado 5 de mayo. Según el relato contenido en la carpeta de investigación y lo contado por Cynthia Cortés en sus redes sociales, alrededor de las 17:45 horas, ella se encontraba bañando a su otro hijo mientras la niñera, identificada como Fernanda Cecilia Aldama, permanecía en la sala con la menor.

Minutos después, la niña y la trabajadora presuntamente desaparecieron del departamento. Alarmada, Cynthia descendió inmediatamente a la caseta de vigilancia del edificio, donde presuntamente le informaron que la niñera habría salido apresuradamente con la menor y habría abordado un vehículo propiedad de Marco Tulio Martínez Cosío, en el que ya esperaba un chofer:

La niñera se llevó a mi hija junto con el chófer del papá de mi hija. (...) Él tiene muchas herramientas que usará a su favor, no me contesta ninguna llamada, no sé dónde está mi hija, no sé dónde está, ni si la volveré a ver. Cynthia Cortés

En otras publicaciones, Cynthia Cortés ha compartido las imágenes de los presuntos autores del secuestro. Algunas celebridades le han mostrado su apoyo, una de ellas, la comediante Mónica Escobedo:

“ Cada vez veo más casos así, no lo puedo creer. Hagámoslo viral! ”, escribió Mónica.

A una semana de la denuncia, aún no hay más información acerca del paradero de la menor, mientras Cynthia continúa abriéndose paso en distintos medios para poder dar con la pequeña.

En redes aseguran que se trata de un caso de “violencia vicaria”, pues utilizaa a un familiar o ser querido para dañar física o psicológicamente a la madre.

Lee: Cazzu hace inesperada confesión sobre su hija tras declaraciones de Nodal sobre “violencia vicaria”

Influencer Cynthia Cortés anuncia secuestro de su hija / IG: cyncortess

¿Quién es Cynthia Cortés y qué contenido hace?

Si bien, Cynthia Cortés no es muy conocida a nivel nacional, su cuenta oficial de Instagram supera los 50 mil seguidores, compartiendo, hasta antes de este lamentable hecho, contenido de su día a día.

En algunas publicaciones, muestra su faceta como “runner”, siendo participante de diferentes carreras o maratones. Además, publica sesiones de fotos en las que ha estado presente, así como viajes con sus hijos.

Tal vez te interese: Critican a Ángela Aguilar por presuntamente promover violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu