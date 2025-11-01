Karyme Lozano confirma separación de su esposo y afirma: “La violencia vicaria es muy fuerte”

Karime Lozano reveló que se encuentra separada de su esposo Michael Joseph Domingo, y recordó que la violencia vicaria es un problema muy fuerte en contra de las mujeres, luego de la acusación en su contra por parte de su expareja, Aitor Iturrioz, quién la acusó de ejercerla en 2002 cuando se separaron.

La actriz mexicana tuvo una exitosa carrera en las pantallas de televisión, en telenovelas como Niña amada mía, El manantial, Tres mujeres, entre otras.

Karyme Lozano dio a conocer que está separada de su esposo. / Foto: Francisco Mancera y Gil Huerta/TVNotas

¿Qué dijo Karyme Lozano sobre su separación de Michael Joseph Domingo?

En entrevista con medios donde estuvo presente TVNotas, Karyme Lozano reveló que su esposo se encuentra en Estados Unidos y que ella está feliz en México.

“Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos”, dijo Lozano, a la par que agregó que sus hijos extrañan a su padre, pero que hablan constantemente con él. A la par, reiteró que ella nunca se interpondrá en la relación entre ellos.

“Sí (lo extrañan). Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos (con su padre)”, apuntó.

La actriz también dijo que ella se siente bien consigo misma y con Dios y que su prioridad es cuidar tanto de ella como de sus hijos.

“Nuestros hijos son nuestra prioridad. Cuidarnos nosotras para estar bien para nuestros hijos y, sobre todo, cuando son chiquitos”, destacó.

El esposo de Karyme Lozano es Michael Joseph Domingo, con quien se casó, en febrero de 2012, en Cancún, Quintana Roo, en una ceremonia llevada a cabo en la playa.

Siete años después de casados, ambos adoptaron a un bebé de nueve meses, en Estados Unidos, en 2018, Sin embargo, en un programa , en 2019, Karyme Lozano relevó que también adoptaron a una niña.

“Nos aventamos el doble paquete, nos llegó a los dos meses de nacida”, dijo en la citada entrevista.

Karyme Lozano habló de su separación. / Foto: FB/Karyme Lozano

¿Qué dijo Karyme Lozano sobre la violencia vicaria?

Sin embargo, Karyme Lozano sorprendió al señalar que la violencia vicaria es “muy fuerte”, aunque no ofreció más detalles ya que, dijo, se encuentra en un proceso.

“Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura, ahorita no puedo hablarles mucho de este tema, porque estoy en proceso de algo”, declaró.

En 2024, durante una entrevista en Venga la alegría, Aitor Iturrioz, exesposo de Karyme Lozano, habló sobre su separación ocurrida en 2002 y acusó a la actriz de presuntamente ejercer violencia vicaria durante ese periodo. Sus declaraciones generaron atención mediática al abordar un tema personal que ocurrió hace más de dos décadas.

Por su parte, Karyme Lozano respondió en el mismo matutino: “Ustedes lo conocen, me conocen a mí. No tengo nada que decir, que hable de sus proyectos”. Con estas palabras, la actriz decidió no entrar en polémicas sobre las acusaciones y centró su respuesta en el trabajo profesional de Iturrioz.

El intercambio entre ambos abrió la conversación sobre cómo los conflictos personales de figuras públicas pueden resurgir años después, y cómo cada uno elige abordar la atención mediática en relación con su vida privada y profesional.

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor busca causar daño a una mujer a través de terceros, generalmente sus hijas o hijos. Este tipo de violencia se caracteriza por el uso del entorno familiar como medio para ejercer control o infligir sufrimiento emocional y psicológico.

En estos casos, no solo la mujer resulta afectada, sino también las y los menores de edad involucrados, quienes se convierten en víctimas directas de la agresión.

La actriz Karyme Lozano destacó que ella se encuentra en México con sus hijos. / Foto: FB/Karyme Lozano

¿Quién es Karyme Lozano?

Karyme Lozano, nacida el 3 de abril de 1978 en Ciudad de México, es una actriz reconocida por su amplia trayectoria en televisión, teatro y cine. Su carrera comenzó en 1994 con la telenovela Volver a empezar, y desde entonces ha formado parte de importantes producciones de Televisa que marcaron la época dorada del melodrama mexicano.

A lo largo de los años, Karyme Lozano ha interpretado una gran variedad de personajes, desde heroínas hasta antagonistas. Su primer papel estelar llegó con Tres mujeres, producción dirigida por Raúl Araiza en la que compartió créditos con Erika Buenfil y Norma Herrera. Posteriormente, consolidó su presencia en la televisión con títulos como El manantial, Niña amada mía, Soñar no cuesta nada y Amar sin límites.

Además de su trabajo en la televisión, ha participado en teatro con obras como Cenicienta y Vaselina, y ha incursionado en el cine con películas como Bandido y Desnudos (2004). También participó en series como Mujeres asesinas y Tiempo final, ambas producidas por Pedro Torres.

Tras el fallecimiento de su padre, Karyme Lozano vivió una profunda transformación personal que la llevó a fortalecer su fe católica.

