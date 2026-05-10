Wendy Guevara: ¿Busca hombre pero ellos se avergüenzan y la esconden? La influencer hace anuncio de su vida amorosa

Wendy Guevara vivió dos polémicas durante el mes de abril. Una de ellas fueron sus comentarios en el pasado sobre los menores de edad y la otra por su cierre de su cuenta de Instagram.

Ahora la influencer quiere olvidar todo y concentrarse en otros asuntos. ¿Tal vez encontrar el amor? Ella ya dejó ver qué es lo que espera para su siguiente relación amorosa y detalló si está en busca de un príncipe azul.

Wendy Guevara dio este detalle importante que quiere para su siguiente relación amorosa. / Foto: Archivo TVNotas, IG @jCbarreto11, @silvia_derbez y @novelaslasestrellas/Mezcalent.

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre lo que espera de su próxima pareja?

Al preguntarle a Wendy Guevara si tenía novio, la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ señaló que no tiene pareja ni está saliendo con alguien, pero sí dejó en claro un requisito para su siguiente relación amorosa.

Guevara reveló que “ya no quiere que sus parejas la escondan” cuando esté saliendo con alguien o se formalice la relación, por lo que la influencer desea que la presuman.

“Ya no estoy para que me escondan; al contrario, estoy para que un hombre me diga: ‘Ando con Wendy’ y eso, y de verdad que ya me aburrí de esas situaciones”. Wendy Guevara.

También se le cuestionó si actualmente está interesada en buscar una pareja, Wendy Guevara respondió:

“Prefiero ahorita mejor tener puros amigos”. Wendy Guevara.

Por lo tanto, Wendy Guevara dejó ver que se encuentra en una etapa en donde no busca comprometerse sentimentalmente con nadie. ¿Vivirá la vida loca?

Wendy nos contó qué pasó con su cuenta de Instagram y si todavía se encuentra soltera. pic.twitter.com/70wKhkJ94x — Programa Hoy (@programa_hoy) May 5, 2026

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¿Quienes han sido las parejas de Wendy Guevara?

Wendy Guevara ha mantenido su vida amorosa y sentimental alejada de lo público, por lo que no se ha dado a conocer quiénes han sido las parejas de la influencer.

Marlon Colmenarez fue señalado como uno de los novios de Wendy Guevara. Los fans en redes sociales indicaron que era pareja de él, pero ella aclaró que solo son amigos. ¡Luego hasta salieron agarrados de chongo! Se dijo que él le dio bajé a la Perdida ¡con una camioneta!

También se le relacionó sentimentalmente en varias ocasiones con su excompañero de reality, Nicola Porcella, pero ambos han dado a conocer que solamente son buenos amigos y se quieren mucho.

Wendy Guevara y Nicola Porcella se les ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones. / Foto: Instagram: @soywendyguevaraoficial.

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¿Wendy Guevara estará en La casa de los famosos 2026?

Aunque todavía no hay información oficial sobre fechas ni participantes que estarán en la siguiente temporada de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara ya confirmó que regresará el reality este 2026.

La ganadora de la primera edición estará nuevamente conduciendo las pregalas y postgalas de Vix al lado de su compañero Ricardo Margaleff.

La influencer reveló que ya firmó contrato para esta nueva edición, que se prevé arranque a finales de julio o a principios de agosto de este 2026.

Wendy Guevara estará nuevamente en la siguiente edición de ‘La casa de los famosos México’. / Foto: Redes sociales.

Tal y como se mencionó, todavía no hay famosos confirmados para la nueva temporada de este 2026 de ‘La casa de los famosos México’, pero algunos nombres ya suenan luego de que se diera a conocer una supuesta lista de participantes.

Los concursantes que presuntamente estarían en esta edición son:

