Influencer denuncia amenazas de muerte, ¿quién es Bella Dueñas y por qué se duda de su testimonio?

Isabel Dueñas, mejor conocida como ‘Bella Dueñas’, dio de qué hablar tras denunciar estar recibiendo amenazas de muerte. En casos como este, los internautas no dudan en solidarizarse y ofrecer su apoyo. Sin embargo, debido a ciertas polémicas del pasado, muchos han puesto en tela de juicio su testimonio. Te contamos todos los detalles.

Bella Dueñas / Redes sociales

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Así fue como Bella Dueñas denunció ser víctima de amenazas de muerte

A través de TikTok, ‘Bella Dueñas’ compartió un video expresando estar temerosa por su seguridad y la de sus seres queridos. Si bien dijo no querer dar muchos detalles, ya que, al parecer, hay un proceso legal de por medio, admitió que todo fue a causa de “confiar demasiado” en alguien.

“Temo por mí y mis seres queridos. Desafortunadamente, confié demasiado y ahora tengo esta sensación de miedo que no desaparece. Ustedes son mi única oportunidad de seguir aquí. Esa es la razón por la que no pude subir videos por un tiempo y la misma razón por la que estaba llorando en mis historias. Nadie me ha podido ayudar y de verdad ya no sé qué hacer”. Bella Dueñas

Resaltó que esa grabación era una “prueba” por si algo malo le llegaba a pasar. También prometió que seguirá subiendo contenido con normalidad e intentará hablar más de su situación.

“Vivo en Nuevo León y por eso no les puedo dar muchos detalles, al menos por ahora, pero sí les puedo pedir un favor: no se olviden de esto. Si algo me sucede, ya hay un testimonio guardado debidamente, el cual se subirá a todos mis perfiles, si me pasa algo. Mis amigos influencers ya saben qué hacer”, puntualizó.

Y concluyó diciendo: “Les agradezco estos años que han estado conmigo. Los quiero mucho. Tal vez me pueden silenciar a mí, pero no van a poder silenciar a todos”.

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¿Por qué se pone en duda el testimonio de Bella Dueñas?

Si bien muchos de sus fans se dijeron muy preocupados por su seguridad, algunos han puesto en tela de juicio sus declaraciones. Y es que, en el pasado, ‘Bella Dueñas’ se ha hecho viral por “decir mentiras”.

Uno de sus escándalos más conocidos fue cuando fingió estar “poseída”. Durante un tiempo, compartió videos hablando sobre una entidad que presuntamente había entrado en su cuerpo. Al final, se destapó que todo era mentira, provocando muchos malos comentarios en redes sociales.

También se le ha señalado por imitar los “trends” de otras creadoras de contenido, ocasionando que muchos la tacharan de “poco original” y “envidiosa”.

Varios usuarios consideran que su video solo es una forma de “llamar la atención” y conseguir más seguidores en internet, ya que, aparentemente, ya no tendría la misma popularidad que obtuvo durante sus inicios en el mundo digital.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la joven no ha dado declaraciones sobre los malos comentarios que ha recibido en redes sociales por las “amenazas de muerte” de las que sería víctima.

Bella Dueñas / Redes sociales

¿Quién es Bella Dueñas, influencer que estaría siendo amenazada de muerte?

Isabel Dueñas, conocida en redes sociales como ‘Bella Dueñas’, es una influencer y cirujana odontóloga.

Tiene 29 años.

Se hizo popular en redes sociales por compartir contenido de belleza y moda.

Su rasgo característico es su larga cabellera roja.

En múltiples ocasiones, se le ha acusado de querer copiar a otras influencers como Doris Jocelyn.

Tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram.

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