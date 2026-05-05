Mariana Botas explota contra Jessica Segura en Hoy soy el chef, ¿abandonarán la competencia y su amistad?

Mariana Botas y Jessica Segura son consideradas una de la dupla favorita de Hoy soy el chef, por lo que la presión de no ser eliminadas está a flor de piel y los desacuerdos comienzan a estar presentes. Con el paso de las semanas, los desafíos comienzan a subir de nivel y los equipos sienten la tensión que se vive detrás de cada platillo, lo que le inyecta un toque de sazón al concurso.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues un reciente video difundido por el programa Hoy, muestra el momento exacto en que Mariana Botas explotó contra su compañera tras finalizar un desafío. ¿Se terminó su amistad y abandonan el reality?

Jessica Segura es regañada por Mariana Botas en Hoy soy el chef. / IG: @marianabotas

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¿Por qué Mariana Botas enfureció con Jessica Segura en un reto de Hoy soy el chef?

Por lo que se observa en el breve clip, Mariana Botas se molestó con Jessica Segura porque el tiempo no fue suficiente para terminar el desafío con éxito.

“Ese paso que haces tú nos quita mucho tiempo”, pese a que Botas no especificó de qué se trata lo que hace su compañera, aseguró que no pudo contar con su apoyo en el resto de las actividades.

“Yo tengo que cortar la cebolla, rallar el queso, cortar el aguacate. Tú no me ayudas ya en nada más por estar ahí con el pollo.” Mariana Botas

El clip de la situación terminó ahí. Por esta razón, se desconoce si hubo réplica por parte de Jessica. Sin embargo, al momento, no hay indicio de que las famosas hayan tomado la decisión de abandonar el reality, así como de haber terminado su amistad. En redes, usuarios esperan que hayan resuelto su desencuentro y sigan en la competencia de cocina.

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Mariana Botas en desacuerdo con Jessica Segura en Hoy soy el chef. / Redes sociales

¿De qué trata hoy soy el chef?

Hoy soy el chef vive su segunda temporada en el matutino luego de que en la primera resultaran ganadores Pablo Chagra y Roxana Castellanos. Tras el éxito de la primera emisión, la productora Andrea Rodríguez inició una nueva etapa con nuevos participantes.

Al igual que la primera emisión, diversas duplas de famosos se enfrentan en la cocina todas las mañanas. Pese a que la elaboración de platillos parece no ser laboriosa, el principal reto es lograr presentar un buen plato en muy poco tiempo.

Además de los jueces, quienes evalúan la calidad, el desempeño y el sabor, existen los ‘Comensales de oro’, quienes todos los días otorgan un punto extra a los participantes que logran el mejor platillo.

Con el paso de las semanas la competencia sube de nivel y nuevas preparaciones ponen a temblar a los concursantes, lo que además de generar tensión en vivo, ocasiona algunos desacuerdos detrás de cámaras.

Hoy soy el chef, el reality de Hoy que pone a prueba el sazón de los famosos. / Captura de pantalla de youtube: Hoy

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¿Cuántos participantes quedan en Hoy soy el chef y quiénes son?

La competencia dio inicio con 9 parejas, pero tras la salida de Jorge Losa y Mayte Carranco, aún permanecen dentro:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y El Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Shiky y un conductor de Hoy

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo

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