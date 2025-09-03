Jessica Segura llora por Mariana Botas y revela los crueles mensajes que recibió tras su eliminación, VIDEO

La actriz Jessica Segura, conocida por su participación en medios digitales y carrera como actriz, se mostró conmovida al hablar sobre la eliminación de Mariana Botas en La casa de los famosos México. Durante una entrevista, Jessica destacó el impacto que tuvo la salida de su amiga y compañera dentro del reality, así como los mensajes que ha recibido en redes sociales, los cuales la hicieron reflexionar sobre la violencia digital y la forma en que se comunica la audiencia con los participantes.

Te puede interesar: Dalilah Polanco reacciona tras eliminación de Mariana Botas en La casa de los famosos: “¿Qué está pasando?”

Jessica Segura revela que Yurem Rojas será habitante de ‘LCDLFM’ 2025 / IG: @yuremrojas / @segura_jessica / @lacasafamososmx

¿Qué dijo Jessica Segura sobre la participación de Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Durante un encuentro con los medios, Jessica Segura mencionó que, aunque Mariana Botas siempre soñó con formar parte del reality, su participación llegó a su fin de manera inesperada. Señaló que la actriz podría haberse arriesgado más y disfrutado la experiencia de manera más libre, pero reconoció que cada participante desarrolla su estrategia según sus propias decisiones y circunstancias dentro de la casa. Según Jessica, Mariana mostró disciplina y mesura, pero ciertos factores, como las nominaciones constantes y la dinámica con otros concursantes, influyeron en su permanencia.

Jessica también comentó lo que Mariana Botas significaba para ella y resaltó que, a pesar de las críticas, Mariana logró mantener su enfoque y participación de acuerdo con lo que consideraba correcto dentro del juego:

“Mariana es un ser humano precioso y me hubiera encantado que se dieran la oportunidad de conocerla, pero hubo personas que desde que llegaron, desde el día uno la han nominado, jamás lo dejaron de hacer”. Jessica Segura

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Tras eliminación de Mariana Botas, exhiben supuesto error de producción y redes

Mariana Botas y Jessica Segura / redes sociales

¿Cómo afectaron los mensajes sobre la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México a Jessica Segura?

Jessica Segura relató que tras la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México, comenzó a recibir mensajes de odio que iban desde críticas al físico de su amiga hasta comentarios ofensivos sobre su vida personal. Jessica explicó que estos ataques generaron tristeza y preocupación, por lo que decidió denunciar y bloquear las cuentas involucradas para evitar continuar recibiendo contenido negativo.

Jessica destacó la necesidad de cuestionar la normalización de la violencia digital.

“Me escribieron deseándome que nunca sea madre, deseándome la muerte… cosas terribles que me duelen. Todas aquellas personas que se atreven a hablar del físico de mi amiga, todas aquellas que creen que por tomar una sudadera prestada tienen derecho a desearle lo peor, hacer memes… qué bajos, qué poco vale su tiempo” Jessica Segura

Estos fueron algunos de los mensajes que ha recibido Mariana Botas en sus redes sociales / Captura de pantalla

¿Qué planes tiene Jessica Segura para enfrentar la violencia digital?

Jessica Segura dio a conocer que que la forma en que enfrenta estos ataques es a través de la denuncia y el bloqueo de cuentas, así como fomentando una comunidad positiva en su canal digital. La influencer invitó a sus seguidores a formar parte de un espacio donde se comparta información y experiencias sin agresión, y a centrarse en generar contenidos constructivos y de apoyo mutuo.

Además, reiteró que seguirán abriendo espacios de conversación entre mujeres y reforzando la amistad y solidaridad, tomando como ejemplo la relación con Mariana Botas. Jessica Segura concluyó que, aunque el juego dentro del reality puede ser intenso y competitivo, el apoyo y la comunicación positiva fuera de la casa son fundamentales para enfrentar la presión mediática y los comentarios negativos.

Te puede interesar: Mar Contreras y la enfermedad que la hizo llorar en La casa de los famosos México: ¿pedirá su salida?