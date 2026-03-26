Emiliano Aguilar se burla de la salida de Kunno de La casa de los famosos; influencer le responde: ¡Otra pelea!

Luego de diversos dimes y diretes entre ambos, Kunno se pronunció tras los comentarios que hizo Emiliano Aguilar, quién se burló de su salida de La casa de los famosos de Telemundo y le dijo que eso era karma, todo esto en medio de la presunta y polémica maldición Ángela Aguilar que habría provocado su eliminación, ¿qué dijo el influencer? Te revelamos todos los detalles.

No te pierdas: Ricardo Peralta se burla de Kunno por su eliminación de La casa de los famosos; revive mensaje y fuerte VIDEO

Kunno fue eliminado de La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Kunno en La casa de los famosos?

La salida de Kunno de La casa de los famosos se definió a través del sistema de votación del público, mecanismo habitual del programa. Durante la gala de eliminación, el influencer permaneció en la zona de riesgo junto a otros participantes: Fabio, Julia, Horacio, Curvy y Oriana, mientras se daban a conocer los resultados de cada ronda.

Conforme avanzó la dinámica, los concursantes fueron salvados uno a uno hasta que la decisión final quedó entre Kunno y Curvy. Fue entonces cuando la audiencia determinó que Kunno debía abandonar la competencia, en un momento que se dio en medio de recientes ajustes en las reglas del reality, aunque en este caso se mantuvo el proceso tradicional.

Tras conocerse el resultado, Kunno compartió sus primeras impresiones sobre su salida y la forma en que vivió ese momento. “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera...”, dijo.

No te pierdas: Kunno y ‘el Divo’ estallan en La casa de los famosos: “Lame... eres tú, de Ángela Aguilar"; ¡se dijeron de todo!

Kunno es el quinto eliminado de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿La maldición presuntamente de Ángela Aguilar provocó la salida de Kunno de La casa de los famosos?

La grafóloga Maryfer Centeno habló de la salida de Kunno de La casa de los famosos, tema que generó conversación en redes sociales. Durante su intervención, planteó una interpretación personal sobre lo ocurrido, vinculándolo con un fenómeno que, según explicó, ya se habría presentado anteriormente. “Él no puede creer que Curvy sacó a Kunno de la casa. Kunno que además tenía mucha seguridad, él sí no se lo esperaba”, comentó.

La especialista hizo referencia a la cantante Ángela Aguilar y a una supuesta relación entre sus mensajes públicos y la reacción del público.

“Pero yo creo que es la maldición Ángela Aguilar. Les voy a decir por qué. Resulta que hace unos días Ángela Aguilar pidió votos para Kunno” Maryfer Centeno

“Esto ya lo vivimos en otro reality… donde yo creo que cada vez que Ángela Aguilar pide votos para Kunno en lugar de generar empatía, genera cierta animadversión. Ojalá que esté yo equivocada”, dijo la creadora de contenido.

No te pierdas: Emiliano Aguilar “destapa” supuesto romance entre Nodal y Kunno con FOTO; ¡él sufre crisis nerviosa y llora!

¡Hay respuesta! Kunno le contesta a Emiliano Aguilar, luego de que se burló de su salida de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno de los comentarios de Emiliano Aguilar tras su salida de La casa de los famosos?

La reciente salida de Kunno de La casa de los famosos reavivó un conflicto previo con Emiliano Aguilar, luego de que ambos protagonizaran un intercambio de declaraciones que volvió a tomar fuerza en redes sociales. El origen de la tensión se remonta a una entrevista en la que el influencer fue cuestionado sobre el hijo de Pepe Aguilar, cuyas respuestas generaron reacciones meses después.

En aquel momento, Kunno respondió: “No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca porque qué miedo”.

Aunque evitó profundizar, el tono de sus palabras fue retomado recientemente por usuarios en plataformas digitales, donde comenzaron a circular nuevamente y a generar conversación en torno a ambos.

Tras la salida de Kunno del reality show La casa de los famosos, Emiliano Aguilar reaccionó a la situación con un mensaje directo:

Qué onda, mi Kunno, ¿ya te corrieron? El karma sí pega bien duro, mi carnal. El karma es de verdad. Emiliano Aguilar

Por su parte, el creador de contenido respondió: “Yo, la verdad, no sé mucho de lo que quiere decir, pero nada, que se deje de meter lo que se mete, no opino nada de él”, manteniendo la distancia frente a la polémica.

No te pierdas: Kunno elogia a Cazzu y despotrica contra Angela Aguilar ¡la tacha de “insoportable”! ¿alta traición?