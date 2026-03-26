Exhabitantes de La casa de los famosos México serán parte de la nueva temporada de Vecinos: ¿Quiénes son?

La icónica serie de comedia Vecinos, una de las producciones más exitosas de la televisión mexicana, estrenará su nueva temporada en próximos días. A lo largo de los años, varios famosos han formado parte del programa como invitados. Esta edición, contará con la presencia de algunos exhabitantes de La casa de los famosos México. Te contamos de quiénes se trata.

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¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Vecinos y dónde ver?

Vecinos es una de las comedias por excelencia del público mexicano. A lo largo de 20 años, el programa de Televisa se mantenido como favorito, y poco a poco han implementado nuevas estrategias para mantenerse vigente.

La nueva temporada se estrenará el próximo domingo 29 de marzo. El primer capítulo está programado para las 19:00 horas a través del canal Las estrellas.

Las temporadas 20 y 21 llegarán de manera consecutiva, y grandes nombres estarán presentes en el proyecto, desde influencers, hasta primeras actrices. ¿Quiénes serán?

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Nueva temporada de Vecinos / IG: ViX

¿Qué exhabitantes de La casa de los famosos México actuarán en la nueva temporada de Vecinos?

Uno de los principales atractivos de Vecinos para estas nuevas temporadas, será la integración de nuevos rostros. Durante una entrevista en el programa Hoy, los actores Delia de la Cruz, mejor conocida como “Macaria”, quien hace el papel de “Magdalena”, y Moisés Suárez, quien da vida a “Arturo López”, adelantaron algunos detalles sobre esta nueva etapa de la serie.

Ambos coincidieron en que los nuevos episodios estarán cargados de sorpresas, especialmente por la llegada de personajes invitados que se sumarán a la producción. Entre los nombres confirmados destacan:



Abelito,

Aldo de Nigris,

Patricia Reyes Espíndola y,

Diana Golden.

Aldo de Nigris y Abelito suite / Redes sociales

Se espera que la participación de estos personajes se lleve a cabo en capítulos específicos, así como la inclusión de otras celebridades en pasadas temporadas.

Minuto 2:50

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¿Qué famosos actores han aparecido como invitados en capítulos de Vecinos?

Por 21 años, Vecinos se ha mantenido como una de las comedias preferidas. Más allá de los actores que han estado en todas y cada una de las temporadas como: Mayrin Villanueva, Darío Ripoll, Lalo España, Ana Bertha Espín, “Macaria”, entre otros, varios invitados también se han robado el show.

Entre los actores y famosos más destacados que han tenido participaciones en Vecinos se encuentran:



Adrián Uribe,

Omar Chaparro,

Maribel Guardia,

Germán Ortega y Freddy Ortega (Los Mascabrothers),

Pierre Angelo,

Luis Manuel Ávila,

Ignacio López Tarso, entre muchos otros.

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