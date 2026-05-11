¿Wendy Guevara ya se cambió el rostro? La influencer hace revelación sobre su nueva cirugía

La influencer y ganadora de primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara, ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Tras revelar que quiere hacerse una cirugía y en qué parte del cuerpo se quiere operar, ahora revela más detalles. ¿Cambió su rostro?, ¿Acaso se quiere quitar unos años? Acá te dejamos todos los detalles.

Wendy Guevara mencionó las razones por las que no se ha operado una parte del cuerpo que ella desea / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer que ha ganado mucha popularidad, luego de ser ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Antes de su llegada y triunfó en la televisión abierta con el reality, era youtuber con su canal de YouTube ‘las Perdidas’ junto a Kimberly ‘La más preciosa’ y Paola Suárez.

Con ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara ha destacado como conductora de la tercera temporada en las pregalas y postgalas de Vix. También tiene un pódcast junto a Nicola Porcella, el cual lleva por nombre ‘Cómplices del desmadre’.

Nicola fue su compañero en el reality show, donde el peruano obtuvo el segundo lugar. En diferentes ocasiones se le ha señalado de ser presuntamente su pareja sentimental. Sin embargo, ambos han dejado claro que solo son amigos.

Wendy Guevara y Nicola Porcella estuvieron juntos en ‘La casa de los famosos México’. / Foto: Instagram: @soywendyguevaraoficial.

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la cirugía en su rostro?

Wendy Guevara anunció que tiene pensado hacerse una cirugía en el cuerpo. Sin embargo, ahora dio a conocer que será con asiáticos. ¡Se hará un “raspado” en la cara!

La influencer se sinceró con los medios y esto dijo:

“Sí, sí quiero hacérmelo del rostro, pero tengo que viajar allá con los asiáticos para que me den un raspado bien bueno”. Wendy Guevara

Luego de declarar que se operaría en Asia, mencionó las razones por las que no ha programado su cita para hacerse la cirugía en el rostro:

“Ahorita, por cuestiones de trabajo y todo eso, no puedo”. Wendy Guevara.

Sin hablar sobre una fecha en específica con la que se haría la cirugía en el rostro que desea, Guevara mencionó que próximamente se realizará dicha operación, por lo que está más que confirmado:

“Sí, sí quiero, ya tuve acercamiento con el cirujano y esperamos ir ya pronto”. Wendy Guevara.

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¿Cuáles son los próximos proyectos de Wendy Guevara?

En los últimos días, Wendy Guevara ha declarado que regresará a ‘La casa de los famosos México’. Indicó que nuevamente conducirá las pregalas y postgalas de Vix de la cuarta temporada del popular reality show.

La influencer indicó que nuevamente estará al lado de su compañero Ricardo Margaleff y detalló ya saber quiénes van a estar en el programa de televisión 24/7.

“Yo ya sé masomenos quien va a estar, ya me han dicho varios y varias que van a estar. Y bueno no puedo decir, pero la verdad va a estar espectacular”. Wendy Guevara.

Hasta el momento no hay una fecha oficial ni tampoco confirmados para estar en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Se prevé que el programa de televisión arranque emisiones en julio o agosto, después del Mundial 2026 en México.