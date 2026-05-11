¿Diego Boneta estrena romance tras ruptura con Renata Notni? Aparece muy cariñoso con famosa actriz: FOTO

Diego Boneta fue visto con una reconocida actriz tras su reciente ruptura con Renata Notni, ¿será que el amor ya tocó la puerta del actor o hubo una tercera en discordia? Te contamos todos los detalles.

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¿Nuevo capítulo para Diego Boneta? Así apareció con una actriz. / Redes sociales

¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni?

En abril, Diego Boneta confirmó que su relación con Renata Notni llegó a su fin después de cinco años juntos. Durante una entrevista en el programa Despierta América, el actor explicó que la separación ocurrió de manera natural y señaló que, con el paso del tiempo, algunas relaciones simplemente concluyen una etapa.

Al hablar sobre los motivos detrás de la ruptura, Diego aseguró que la decisión fue tomada por ambos y dejó claro que entre ellos continúa existiendo cariño y respeto. El actor explicó que cada uno busca lo mejor para el otro, pese a que la relación ya no continuó como pareja. “Creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”, expresó durante la conversación.

Además, Boneta habló sobre la forma en que ambos enfrentaron el cierre de esta etapa sentimental y destacó el vínculo que todavía mantienen. “Fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien”, comentó el actor al referirse al final de su relación con Renata Notni.

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El romance entre Diego Boneta y Renata Notni llegó a su fin tras cinco años de relación. / Redes sociales

¿Con qué actriz fue visto Diego Boneta tras anunciar su ruptura de Renata Notni?

Diego Boneta compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Paulina Gaitán durante una noche relacionada con los Premios Platino. En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes mientras posan para una selfie dentro de un aeropuerto. Diego sostiene una estatuilla en la mano, mientras la actriz recarga la cabeza sobre el hombro del actor. La publicación estuvo acompañada del mensaje: “Una noche muy especial celebrando a amigos, colegas y al talento iberoamericano”.

Paulina Gaitán inició su carrera artística desde niña y obtuvo uno de sus primeros papeles importantes en la película Voces inocentes, dirigida por Luis Mandoki. Más adelante participó en la cinta Sin nombre, dirigida por Cary Joji Fukunaga, donde interpretó a Sayra, una joven hondureña que intenta llegar a Estados Unidos junto a su familia.

La actriz también ha formado parte de producciones como XY, Las Aparicio y Sr. Ávila. En cine participó en proyectos como Crimen sin perdón y Deseo, compartiendo pantalla con actores como Kevin Kline, Edith González y Christian Bach.

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La foto de Diego Boneta con Paulina Gaitán que desató reacciones. / Redes sociales

¿Diego Boneta y Paulina Gaitán tienen una relación?

La fotografía compartida por Diego Boneta junto a Paulina Gaitán generó comentarios entre usuarios en redes sociales sobre si se trataba de un nuevo romance; sin embargo, la actriz está casada con el cineasta Daniel Blanco, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2024. Por esta razón, ella y la actriz solo habrían compartido un buen momento como amigos y colegas.

Daniel Blanco se ha desarrollado como fotógrafo y director de fotografía en proyectos de cine, televisión, publicidad, documental y series. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con compañías y producciones vinculadas a plataformas y cadenas como Netflix, National Geographic, Fox y Warner Bros.. También ha participado en campañas publicitarias relacionadas con el Super Bowl.

Además de su trabajo en la industria audiovisual, Blanco forma parte de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos y realizó estudios de cinefotografía en el Centro de Estudios Cinematográficos INDIe A.C.. Mientras tanto, Paulina Gaitán continúa enfocada en sus proyectos profesionales.

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