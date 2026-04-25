Renata Notni reaparece tras su separación de Diego Boneta y luce... ¡increíble!: ¿Ya estrenó novio?

La actriz mexicana Renata Notni, quien recientemente terminó su noviazgo con Diego Boneta, reapareció y volvió a desatar furor en redes sociales, y ya hasta especulan que podría existir nuevo galán. ¿Qué pasó exactamente con la actriz?

Renata Notni reaparece en redes con lágrimas en los ojos ¿rompió con Diego Boneta? / Redes sociales

¿Cómo se confirmó la separación de Renata Notni y Diego Boneta?

Diego Boneta aclaró las especulaciones que giraban en torno a Renata Notni, quien era su pareja en ese momento. El actor ofreció sus declaraciones en una entrevista para el programa Despierta América, donde también abordó este nuevo capítulo en su vida personal.

Durante la conversación con el reportero del matutino, el protagonista de Luis Miguel, la serie fue cuestionado acerca de los rumores, ante lo cual respondió: “ Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”.

Por otra parte, también señaló que a pesar de su ruptura, continúa con mucho cariño hacia ella:

La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien. Diego Boneta

En la sección de comentarios, tanto los seguidores de los artistas como los presentadores del programa expresaron su pesar ante la noticia.

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¿Cómo luce Renata Notni, tras su separación de Diego Boneta?

La actriz Renata Notni, actriz de 31 años, reapareció en un evento al asistir como invitada especial a la inauguración de una exclusiva firma de joyería de lujo. Notni, quien es embajadora de la marca, compartió en redes sociales una serie de fotografías y videos, generando varias reacciones.

En su look, se le ve luciendo un elegante atuendo negro, acompañado de piezas doradas de la reconocida casa italiana.

En comentarios habían piropos y otros cumplidos hacia ella, quien atraviesa por un período de ruptura. Aquí algunos de ellos:



“ Luces bellísima e increíble ”,

”, “ Bellísima ”, dijo Irina Baeva y,

”, dijo Irina Baeva y, “ Diego se debe estar arrepintiendo ”.

Otro de los temas en comentarios fue la posibilidad de que ya exista un nuevo pretendiente, pero ni en fotografías o publicaciones hay evidencia de alguien nuevo en su vida amorosa.

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¿Quién es Renata Notni y en qué proyectos ha participado?

Renata Notni inició su carrera en la televisión mexicana cuando era apenas una niña. Desde pequeña destacó en telenovelas juveniles.

Renata comenzó su trayectoria en producciones infantiles de Televisa, donde participó en telenovelas como Código postal y Lola, érase una vez. Posteriormente, formó parte de proyectos juveniles como Sueña conmigo.

Su salto a papeles protagónicos llegó con producciones como Quiero amarte y más tarde con Amor de barrio, donde compartió créditos con Mane de la Parra. Uno de sus trabajos más recordados es Mi adorable maldición, donde interpretó a Aurora.

Además de su carrera en televisión, Renata ha incursionado en el cine mexicano. Participó en películas como ¿Qué culpa tiene el karma?, producida para streaming.

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