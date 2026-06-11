Renata Notni y Diego Boneta se reencuentran en la inauguración del Mundial 2026, ¿hay recalentado?

Después de que Diego Boneta confirmó su ruptura con Renata Notni tras rumores, los actores volvieron a aparecer juntos durante el inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Como era de esperarse, su imagen juntos comenzó a circular rápidamente en redes, donde las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, y de inmediato se especuló sobre un recalentado. ¿Qué está pasando entre la expareja? Te contamos los detalles.

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Diego Boneta confirmó su ruptura con Renata Notni. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Renata Notni y Diego Boneta?

Fue a finales de marzo cuando se especuló que Diego Boneta y Renata Notni habrían puesto fin a su relación tras cinco años juntos; sin embargo, la confirmación oficial llegó días después por parte del actor de “Juegos de seducción”.

Tras la publicación de una revista de circulación nacional, Boneta dio a conocer en el programa Despierta América que su relación con la actriz mexicana había llegado a su fin, dando paso a una nueva etapa en su vida personal.

“La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no, y está bien”, compartió Diego Boneta.

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Así confirmó Diego Boneta el fin de su relación con Renata Notni. / Instagram: @diego

¿Diego Boneta y Renata Notni tendrán “recalentado” tras Mundial 2026?

A pocos meses de que se oficializó su separación, Diego Boneta, quien recientemente apareció junto a otra actriz, coincidió en la inauguración del Mundial 2026 en la capital mexicana, momento que se volvió viral en redes.

A través de sus historias de Instagram, los actores compartieron su look deportivo y parte de los momentos que vivieron en la ceremonia. Sin embargo, una foto juntos fue la que más llamó la atención.

Individualmente, dejaron ver su emoción por el Mundial, pero su presencia en el mismo lugar hizo que algunos fans plantearan la posibilidad de un recalentado; aunque los actores no han hablado de una segunda oportunidad.

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Diego Boneta y Renata Notni aparecen nuevamente juntos. / Redes sociales

¿Qué dijo Renata Notni sobre su ruptura con Diego Boneta?

A diferencia del actor, Renata Notni lanzó un fuerte mensaje hasta un mes después de que se confirmó su ruptura, cuando se comenzó a especular que había sido víctima de violencia por parte de su ex.

Por su parte, la actriz aseguró que su relación había llegado a su fin en buenos términos y ambos se encontraban bien, pues había mucho cariño y respeto de por medio, negando las versiones que aseguraban que había existido violencia.

“En nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto, no tuvieron nada que ver con esto”, dijo Renata Notni sobre el fin de su relación.

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