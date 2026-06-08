Eduardo Videgaray y ‘el Estaca’ lanzan La delantera: el programa más irreverente para cubrir el Mundial 2026

Aficionados que cada 4 años vuelven a caer en la misma trampa emocional llamada Selección Mexicana, les tenemos noticias: Mientras el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, intenta que su escuadra haga historia y los amantes del balompié buscan en Google: ‘¿qué tan difícil es llegar al quinto partido?’, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’ ofrecerán una opción para vivir de forma amena la pasión de la fiesta futbolera. La dupla estrena este 10 de junio un programa multiplataforma que lleva La delantera en temas mundialistas. Ofrecerán algo más valioso que un análisis deportivo, y será la evidencia de que el futbol es solo un pretexto para hacer desfiguros frente a una cámara y decir ocurrencias frente al micrófono, porque expertos hay muchos, pero entretenedores todoterreno… pocos.

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Francisco Mancera / Cortesía

¿Por qué Paty Cantú fue elegida para La delantera? Eduardo Videgaray asegura que sabe más de futbol que muchos comentaristas

Antes del silbatazo inicial, Eduardo Videgaray y ‘el Estaca’ aclararon que ellos no están ahí para ser expertos, para eso cuentan con figuras como Alberto Lati, Félix Fernández y Paty Cantú, quien, aseguran, sabe más que media mesa de comentaristas deportivos del país.

Eduardo Videgaray “Paty Cantú sabe más que cualquier persona sobre futbol… los mexicanos se van a maravillar de lo que sabe del tema y de lo inteligentes que son sus comentarios. Ha ejercido como directora técnica, no está solo por ser mujer, es la que sabe, no es decoración en la pantalla, atractivo visual. Paty va a cerrar muchos hocicos”

Ellos vienen a hacer todo lo contrario: abrir la boca para decir tonterías, burlarse de todo y meter albures hasta al área chica. “Nuestro trabajo es nada más ensuciar las pelotas del mundial y de eso se va a encargar Eduardo, porque vaya que sabe jugar con ellas”, dijo ‘el Estaca’ entre risas.

Videgaray continuó: “Va a estar con nosotros Félix Fernández cuidando el área chica, porque es uno de los más grandes porteros de México”. ‘el Estaca’ lo interrumpió: “Uy, tiene unas manotas y sin guantes”… Retoma Videgaray: “Unos dedotes que entusiasman; además, es un hombre culto que escribe increíble, que habla muy bien al micrófono, sabe de todo, entonces vamos a tener esta parte de la sapiencia deportiva, pero todos somos unos clavadazos en el futbol. Al Mundial se suman una bola de villamelones como ‘el Estaca’ y como yo. No sabe nada de futbol, le va al América”.

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¿México llegará al sexto partido? La delantera recurrirá hasta a la magia negra para lograrlo

Eduardo Videgaray y ‘el Estaca’ confesaron que no cuentan con derechos de transmisión en video, por lo que recurrieron a un peculiar recurso para recrear algunas jugadas: “Vamos a tener deliciosos, guapísimos, deseables y bien torneados modelos argentinos en ropa muy ajustada. Sabrosísimos. Los argentinos saben mucho de futbol, hasta la pregunta ofende. Nos van a dar su opinión mientras actúan las escenas importantes, las faltas, las jugadas polémicas que no pudimos ver por los derechos. Las vamos a recrear como si fueran maniquíes humanos con IA argentina, pero aceitados y en ropa ajustada, ¿sí dije eso, no?”.

Y después de décadas de eliminaciones dolorosas, llegó el momento de aceptar que la estadística y la esperanza ya no funcionan, por eso La delantera va a sumar al equipo a una vidente con supuestos poderes para ayudar a México. “Vamos a tener también magia negra para hacerle maldiciones a los otros equipos, tratar de adivinar los resultados y demás. Para eso tendremos una bruja que viene desde Rusia para ayudarnos”, explicó José Ramón. Aunque Videgaray lo corrigió: “Es ucraniana”. “Ah, es ucraniana, perdón”, rectificó. “La diferencia es importante, se va a enojar muchísimo. Esta mujer tiene 2 bolas… de cristal donde puede ver el futuro”.

“Ayudará a saber los resultados, además de hacer magia negra en contra de nuestros rivales, por eso creo que esta vez sí llegaremos al sexto partido”, añadió Eduardo.

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La delantera apuesta por el público: así podrán convivir los fans con Eduardo Videgaray y el Estaca

Y una de las apuestas más interesantes de La delantera es que no todo ocurrirá solo en la cancha o en las calles, el público será parte importante del programa, que sucederá en la cabina transparente ubicada en Plaza Carso, desde donde transmitirán el programa y los aficionados podrán verlos en vivo, interactuar con ellos y, según los propios conductores, incluso lanzarles fruta podrida si la situación lo amerita. “Esto es como una especie de zoológico”, bromeó ‘el Estaca’. “Nos van a llover cacahuates. Nos van a poder echar fruta podrida, lo que quieran”.

“Nos la pasaremos muy bien, porque una parte muy importante del Mundial es lo que pasa con el aficionado, el jugador número 12 que va a estar aquí con nosotros; además vamos a llegar a sus casas hasta por la coladera del fregadero, ahí les va a salir La delantera. Vamos a tener de todo. Invitados, muchos otros exjugadores y técnicos. Todo lo que se necesita para un buen programa, y no solo eso: tenemos corresponsales en todos los estadios de Canadá, México y Estados Unidos, entonces habrá enlaces constantemente con lo que esté pasando que valga la pena y esté divertido. Estamos bien armados”.

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¿Quién es El Profe Colas? El árbitro viral de TikTok que se suma a La delantera

A diferencia de programas que contarán con árbitros renombrados, en La delantera participará un personaje muy popular y viral. “Trajimos a un árbitro de futbol llanero que se ha hecho muy famoso en TikTok por la manera tan florida en la que habla y las cosas que dice. Se llama ‘El Profe Colas’ y nos va a ayudar a entender bien”.

Además, también habrá un VAR donde se podrán analizar las jugadas al estilo de José Ramón Sancristóbal: “Vamos a tener ‘El VAR del estaca’, que no tiene que ver con (el VAR) sino con (beber)”, adelantó Videgaray.

“Vamos a hacer cocteles que tengan que ver con la historia del país que esté jugando contra México o a lo mejor si sucede una falta asquerosa, voy a hacer un martini extra mega sucio. Tendremos coctelería para que sea un programa completo y deportivo, porque nada hace mejor para el deporte que beber, eso es buenísimo”, explicó ‘el Estaca’.

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¿Qué recuerdos tienen Eduardo Videgaray y el Estaca del Mundial México 86?

Finalmente, hicieron memoria de cómo disfrutaron el Mundial México 86: “Tenía 17 años, nos tocó ver a ‘Chiquiti Bum a la bim bom ba’”, recordó Videgaray. A su estilo, ‘el Estaca’ le preguntó: “¿Te tocó ver ganar a qué equipo?”, pero Eduardo sí se acordó de otros momentos inolvidables de aquel torneo: “Vi ganar a Argentina. Estaba en el estadio cuando la mano de Dios de Maradona”.

Y si algo desató las opiniones más sinceras de ‘el Estaca’ fue el tema de las mascotas mundialistas: “A ver si ahora sí a todo México le toca ver ganar a nuestra Selección. El Mundial pasado teníamos a ‘Pique’, un chile panzón y flacucho bigotón que era la mascota de México, le decían ‘el logotipinche’ porque a nadie le gustó, era un chile todo feo, la imagen del mexicano era un huevón todo mal hecho, culerísimo, todo lo que escogieron de mascotas, no sé si siga vivo el que lo hizo, pero que chingue a su madre”, contó ‘el Estaca’.

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¿Quién es ‘el Estaca’? Trayectoria de José Ramón San Cristóbal en radio y televisión

Es locutor, conductor de TV, comediante, guionista y empresario.

Es una de las voces más reconocidas de la radio gracias a La corneta .

. Estudió Arquitectura, aunque desarrolló su carrera en los medios de comunicación y el entretenimiento.

Inició su trayectoria en radio con proyectos como El divino diván y posteriormente dio el salto a la televisión con programas de entretenimiento y comedia.

y posteriormente dio el salto a la televisión con programas de entretenimiento y comedia. Es conocido por su estilo irreverente, humor negro y capacidad para improvisar.

Además de los medios, ha participado en proyectos musicales y empresariales; es cofundador de la banda de rock Los Rijabs y ha emprendido negocios relacionados con la coctelería.

y ha emprendido negocios relacionados con la coctelería. Su apodo de ‘el Estaca’ surgió desde la secundaria y se volvió tan popular que terminó reemplazando su nombre artístico en radio y televisión.

¿Quién es Eduardo Videgaray? Biografía, carrera y vida personal del conductor

Es conductor, locutor, comediante y productor en radio y televisión.

Estudió Ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana ; posteriormente se especializó en Dirección de cine en la London Film School .

; posteriormente se especializó en Dirección de cine en la . Incursionó en la actuación y la producción de distintos proyectos.

Es una de las voces más populares de la radio mexicana gracias al programa La corneta , que conduce desde 2011. En televisión ha participado en programas como Resbalón, La sopa y ¡Qué importa!

, que conduce desde 2011. En televisión ha participado en programas como Está casado con la conductora y actriz Sofía Rivera Torres , con quien ha trabajado en diversos proyectos de televisión y medios digitales. Volvió a ser padre con ella en 2025.

, con quien ha trabajado en diversos proyectos de televisión y medios digitales. Volvió a ser padre con ella en 2025. Su carrera ha estado marcada por la polémica debido a su estilo irreverente, humor negro, sátira política y comentarios sobre figuras públicas y temas de actualidad.

El conductor Eduardo Videgaray dio a conocer la noticia del accidente de “el Estaca” / Redes sociales

¿Por qué Eduardo Videgaray y El Estaca forman una de las duplas más exitosas de la radio y la televisión?

Trabajan juntos desde hace más de 20 años.

Son los conductores de La corneta y La corneta extendida , uno de los programas de humor más populares de la radio en español.

, uno de los programas de humor más populares de la radio en español. También hacen juntos el programa de TV ¡Qué importa!

Son conocidos por su humor ácido, agilidad para el doble sentido, albures, improvisaciones y comentarios políticamente incorrectos.



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¿Qué es La delantera? El programa de Eduardo Videgaray y el Estaca para vivir el Mundial 2026 con humor y análisis

Programa multiplataforma para vivir el evento deportivo con una mezcla de información, entretenimiento y análisis.

Se trasmitirá desde una cabina al aire libre en Plaza Carso , y se verá y escuchará simultáneamente por Claro Sports, LOS40, W Radio, La KeBuena AS y Prime Video , que se unirán para ofrecer una cobertura diferente.

, y se verá y escuchará simultáneamente por , que se unirán para ofrecer una cobertura diferente. Contará con la conducción de Videgaray, ‘el Estaca’, Alberto Lati, Félix Fernández y Paty Cantú , además de invitados y colaboradores especiales que enriquecerán cada emisión con humor y distintas perspectivas.

, además de invitados y colaboradores especiales que enriquecerán cada emisión con humor y distintas perspectivas. Se estrena el 10 de junio . De lunes a domingo a las 19:00 horas .

. De lunes a domingo a las . Se podrá escuchar a través de radio, plataformas digitales, redes sociales y TV. Desde la cabina al aire libre, los aficionados podrán interactuar.

Tendrá secciones como ‘Los mejores goles’, ‘Lo más viral’, ‘La jugada del día’, ‘El VAR del Estaca’ y más sorpresas.

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