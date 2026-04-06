¿Germán y Freddy Ortega ‘los Mascabrothers’, vetados por ir la mundial con Azteca? ¡Esto dijeron!

Los Mascabrothers’, Freddy y Germán Ortega, serán parte, por tercera ocasión, del equipo de comedia de Azteca para las transmisiones del próximo Mundial de futbol, que se llevará a cabo en junio, en México, Estados Unidos y Canadá. Los comediantes han sido un acierto para la televisora del Ajusco en la competencia por el rating, y se han consolidado como una de sus cartas fuertes.

‘Los Mascabrohters’ presentados en TV Azteca / Francisco Mancera

¿Qué dijo Germán Ortega sobre la posibilidad de que sean vetados de otra televisora?

Germán Ortega aseguró que no tienen miedo de ser vetados por trabajar con Azteca, ya que trabajan donde los contraten. “Hablando futbolísticamente, no nos da miedo nada. Es como un partido de futbol. Hemos jugado como locales y luego como visitantes. Estamos jugando en este momento en este gran campo, en esta gran empresa que es nuestra casa. Nos toca jugar con esta camiseta. Como jugadores hemos estado en diferentes equipos

y no pasa nada”.

“Esto no es un trabajo, sino un parque de diversiones, una montaña rusa, y a eso nos subimos: A divertirnos”, agregó sobre su participación en el Mundial de futbol. Freddy comentó que el mayor reto al que se van a enfrentar es superar lo que han logrado hacer en anteriores emisiones: “Se agotan las ideas, ya todo ya fue hecho. La mayor dificultad es superarnos a nosotros mismos, y en eso estamos trabajando diario”.

Los también productores han señalado que la inspiración les brota todo el tiempo y por eso tratan de sacar sus mejores chistes de cualquier situación diaria. “Justamente no hemos perdido ese ojo de tigre, porque, además, la comedia se vuelve un resorte y vas entrenando. Aprovechas cada situación y lo vas refrescando”, dijo Freddy.

Germán añadió: “Ojalá solo fueran chistes. Contar chistes no es nada fácil, pero aquí estás hablando de situaciones, donde tienes la idea, la visualizas, la desarrollas. El ingrediente es la comedia, que tenga risas. Es muy difícil leerla y que te rías, y cuando la ejecutas ¡wow!, sabes que lo lograste”.

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‘Los Mascabrothers’ presentados en TV Azteca / Francisco Mancera y redes sociales

¿Por qué ‘los Mascabrothers’ regresaron a TV Azteca?

Germán y Freddy Ortega señalan que no tendrán ningún tipo de censura en su comedia, aunque estarán muy atentos para no rebasar esa línea tan delgada. “Autocensura no, pero ya aprendimos a tocar el balón sobre las reglas de juego”, comentó Freddy. “Hablando de futbol, el árbitro nos va a ir diciendo por dónde irnos: ‘Fuera de lugar, esa entrada no me gustó...’, nos lo dirán en su momento”, remató Germán.

Los productores de Relatos mascabrones aseguran que están muy contentos por regresar a trabajar con Azteca Deportes, en este evento tan importante, donde estarán puestos los ojos de todo el mundo. “La experiencia que hemos tenido nos da esa fortaleza. Es un edificio de experiencia y trayectoria al que le vamos a poner un piso más. Tenemos unos cimientos que son de años y que, si nos tiembla, nos cimbra, pero nuestras bases están llenas de entrega, humildad, risas, lágrimas, peleas... De eso estamos hechos”, dijo Germán.

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Freddy y Germán Ortega en TV Azteca / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué contenido harán ‘los Mascabrothers’ para el Mundial 2026?

Los ahora ‘Mascagoles’ están preparando lo mejor de su comedia, sin olvidar a sus personajes más reconocidos por el público. “Vamos a llevar sketches de nuestros personajes que la gente nos ha hecho el favor de acoger. Además, tenemos muchas propuestas nuevas”.

“A Germán se le comenzaron a ocurrir una bola de ideas que no me sorprende. También nos van a acompañar grandes escritores, como Carlos Barrientos y Christian Diez, con Víctor Cordero como director. Estamos todos bien cobijados por el ‘Capi’ y Daniel Sosa. Podemos colaborar entre todos, porque somos una familia. Vamos por la comedia”, concluyó Freddy.

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