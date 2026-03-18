¿Se separan Los Mascabrothers? Freddy Ortega revela qué pasa realmente con su hermano Germán

Los nombres de Freddy Ortega y Germán Ortega volvieron a colocarse entre las tendencias luego de que en días recientes surgieran versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos. Los integrantes de los Mascabrothers, conocidos por su trayectoria en televisión y teatro, han sido objeto de especulaciones que apuntaban a una posible ruptura en su relación personal y profesional. ¿Es real? Freddy ¡dice su verdad!

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Germán Ortega de Los Mascabrothers, se sometió a tratamiento capilar / Cortesía doctor Enrique Orozco, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de separación entre Freddy y Germán Ortega?

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre “los Mascabrothers” se intensificaron debido a su menor aparición conjunta en ciertos eventos y presentaciones. A lo largo de su trayectoria, ambos han trabajado de manera cercana tanto en televisión como en teatro, lo que ha consolidado su imagen como dupla.

Sin embargo, la falta de coincidencias recientes en escenarios públicos fue interpretada por algunos como una señal de conflicto. Esto derivó en diversas versiones que apuntaban a diferencias personales o profesionales entre Freddy Ortega y Germán Ortega.

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Freddy y Germán Ortega / redes sociales

¿Los Mascabrothers están distanciados actualmente?

Frente a estas especulaciones, el propio Freddy Ortega aclaró que la situación responde a circunstancias personales y no a un problema entre ellos. Además, reiteró que la comunicación entre ambos se mantiene activa.

Durante la entrevista, Freddy Ortega fue cuestionado directamente sobre los rumores de una posible separación o distanciamiento de Germán Ortega. Al respecto, aseguró que no existe tal situación y que, por el contrario, mantienen una relación cercana.

El comediante explicó que han estado en constante comunicación, incluso en días recientes. De acuerdo con sus declaraciones, la ausencia de su hermano en un evento se debió a una situación personal, ya que la esposa de Germán Ortega fue sometida a una intervención médica.

“Todo el día hemos estado en comunicación porque operaron a su esposa. Ahorita mi hermano y yo estamos más unidos que nunca estamos todo el día al teléfono” Freddy Ortega

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Freddy y Germán Ortega / Redes sociales

¿Cómo es actualmente la relación entre los Mascabrothers?

Los Mascabrothers son un dúo que se ha mantenido unido desde 1988, contando con casi 36 años de trayectoria. Entre sus personajes más memorables se encuentran:



la Jitomata y la Perejila

Frank e Igor

Además han participado en producciones como:

Relatos macabrones y

El tenorio cómico.

En el pasado enfrentaron momentos complicados en su relación. Hace un año en una sección del programa ‘Sale el sol’, Germán le pidió perdón a Freddy entre lágimas por ofenderlo cuando estuvo enojado:

Germán Ortega “Te pido perdón por las cosas que te he dicho enojados, pero ojo, enojados uno habla a lo tonto. Te pido perdón manito por esos malos momentos que yo te he hecho pasar, porque tú fuiste la brecha, carnalito, y lo sabes. Desde que yo te veía en la tele, nunca dije: ‘Quiero ser como mi hermano...’, siempre me gustó tu maravilloso mundo que empezaste a abrir, si saber que yo iba a estar junto a ti, y te agradezco y te pido perdón, me arrepiento de las veces en que con palabras o con hechos, incluso haciéndome yo daño, te he hecho daño a ti, carnal y sabes que han cambiado las cosas...”

Ante estas declaraciones Freddy le contestó:

Yo no tengo nada que perdonarte, solo entenderte, y lo sabes. Siempre sabes que estoy para ti... Yo te amo y punto. Freddy Ortega

Actualmente, Freddy Ortega explicó que la relación con su hermano atraviesa un momento sólido, pues el vínculo entre ambos se mantiene fuerte tanto en lo personal como en lo profesional.

“Estamos mejor que nunca, espiritualmente, mentalmente, físicamente nos estamos cuidando mucho... Y creo que ese es el momento tanto de sanar el cuerpo como la cabeza y estamos en ese proceso.” Freddy Ortega

Hasta el momento, Germán Ortega no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.

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