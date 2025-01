Germán Ortega confiesa que fue víctima de fraude por más de 200 mil pesos

El reconocido comediante Germán Ortega, famoso por ser parte del dúo “Mascabrothers”, ha revelado un desafortunado episodio en el que, igual que Cynthia Klitbo, fue víctima de un fraude por más de 230 mil pesos.

A través de una entrevista en el programa “Ventaneando” y sus redes sociales, Ortega denunció a la empresa de remodelaciones Iconic Kitchen, señalando que nunca cumplieron con el trabajo acordado tras recibir pagos por adelantado.

“Hola pues nada más necesito su ayuda. Si alguien conoce a este señor que se llama Carlos Ferreira Morales, director ejecutivo de Iconic Kitchen, al cual yo me esperé para no dar este paso pero lo tengo que hacer”. Germán Ortega

¿Cómo estafaron a Germán Ortega?

El comediante contactó a Iconic Kitchen por medio de Instagram, atraído por los diseños que la empresa mostraba en su perfil. Según sus declaraciones, todo comenzó con una comunicación fluida y propuestas detalladas para la remodelación de su cocina. Convencido por las ideas y la aparente seriedad del proyecto, el comediante realizó pagos anticipados que sumarían la cantidad de 230 mil pesos.

“Yo los contacté por Instagram para la remodelación. Me hizo el diseño, midió la cocina y todo. Me pidió adelanto. Le fui abonando para el material”, relató, detallando cómo se ganaron su confianza.

Sin embargo, los problemas surgieron cuando, a pesar de haber acordado que las obras iniciarían en octubre, el director ejecutivo de la empresa comenzó a retrasar las fechas bajo el pretexto de problemas de salud. Ortega, inicialmente comprensivo, comenzó a sospechar cuando la comunicación se tornó irregular y finalmente se cortó por completo.

“A mí no me regalan el dinero, hermano. No se vale que me hagas esto y pido ayuda. Por favor, estoy desesperado Iconic Kitchen, lo pueden ver en Instagram y su nombre Carlos Ferreira Morales, si sabe de él porque a mí ya no me contesta ni él ni su empresa y me siento robado y créeme que nadie me regala el dinero me cuesta cada peso cada peso me cuesta amén porque todo se resuelva”, aseguró ante las cámaras Germán Ortega.

El comediante siente que la estafa también fue un error suyo: “Me confié y esta es la triste historia”

El comediante expresó su frustración y decepción al darse cuenta de que había sido estafado. Además, admitió que pudo haber tomado mayores precauciones, como solicitar documentación oficial de los responsables antes de confiar en la empresa.

“Es error mío, pero es una impotencia porque a lo mejor yo le debí haber pedido su INE y todo, me confié y esta es la triste historia. Este señor ha estafado a otra gente” Germán Ortega

La experiencia de Germán Ortega ha generado una ola de solidaridad en redes sociales. El actor ha recibido numerosos mensajes de personas que han pasado por situaciones similares con el mismo sujeto pero usando diferente nombre. Ahora, el actor busca convertir este incidente en una advertencia para otras personas y no caer en la estafa.

Redes reaccionan a la estafa de Germán Ortega

Tal como lo ha denunciado Germán Ortega, este individuo ha estafado a múltiples personas. Los comentarios en sus videos se han llenado de testimonios de otras víctimas que han compartido sus experiencias similares.